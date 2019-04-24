БелЖД назначила дополнительные поезда на майские праздники

tut.by со ссылкой на пресс-центр БелЖД. Белорусская железная дорога с 27 апреля по 11 мая назначила 81 дополнительный поезд. Из них — 20 поездов в международном и 61 поезд во внутриреспубликанском сообщениях, информируетсо ссылкой на пресс-центр БелЖД.





Дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург, Брест — Москва, Гомель — Сновск, Минск — Вильнюс.





По стране назначили поезда и увеличили периодичность на традиционно популярных и востребованных у пассажиров направлениях: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск , Минск — Пинск, Минск — Мозырь (ст. Козенки), Полоцк — Минск, Витебск — Могилев, Могилев — Гомель, Могилев — Калинковичи.









Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте www.rw.by, а также в контакт-центре БЖД по телефону 105 и в железнодорожных кассах.







