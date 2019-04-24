Артемий Лебедев показал варианты логотипа «ВКонтакте», непринятые Павлом Дуровым

Источник материала: Tut.by

Артемий Лебедев показал в своем Telegram-канале несколько вариантов логотипа «ВКонтакте», сделанных в 2011 году. По словам дизайнера, студия придумала 404 разных вариации названия и букв «VK», но в итоге не договорилась с создателем соцсети Павлом Дуровым. Об этом пишет TJournal.



Фото из Telegram-канала Артемия Лебедева

«Когда-то в 2011 году мы делали логотип для „ВКонтакте“. Это один из тех редких случаев, когда нам настолько стыдно за результат, что мы отказались от авторства. Было нарисовано 403 варианта, 404-й ушел в тираж. У меня до сих пор дергается глаз каждый раз, когда я вижу логотип „ВКонтакте“, который напоминает то ли недо-Армани, то ли букву „Ж“ с оторванной лапкой. Но это отдельная история, как-нибудь в мемуарах расскажу», — отметил Лебедев.

Напомним: последний редизайн «ВКонтакте» состоялся в апреле 2016 года. Соцсеть стала шире, логотип «ВКонтакте» заменили международным значком VK.com, изменился стиль репостов, уведомлений и фото. Тогда Лебедев пожаловался на отсутствие «экспериментов и поисков» со стороны соцсети, предположив, что редизайн призван принести больше денег.