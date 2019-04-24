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Артемий Лебедев показал варианты логотипа «ВКонтакте», непринятые Павлом Дуровым
Источник материала: Tut.by
Артемий Лебедев
«Когда-то в 2011 году мы делали логотип для „ВКонтакте“. Это один из тех редких случаев, когда нам настолько стыдно за результат, что мы отказались от авторства. Было нарисовано 403 варианта, 404-й ушел в тираж. У меня до сих пор дергается глаз каждый раз, когда я вижу логотип „ВКонтакте“, который напоминает то ли недо-Армани, то ли букву „Ж“ с оторванной лапкой. Но это отдельная история, как-нибудь в мемуарах расскажу», — отметил Лебедев.
Напомним: последний редизайн «ВКонтакте» состоялся в апреле 2016 года. Соцсеть стала шире, логотип «ВКонтакте» заменили международным значком VK.com, изменился стиль репостов, уведомлений и фото. Тогда Лебедев пожаловался на отсутствие «экспериментов и поисков» со стороны соцсети, предположив, что редизайн призван принести больше денег.
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«Это один из тех редких случаев, когда нам настолько стыдно за результат, что мы отказались от авторства».
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