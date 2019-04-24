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В Минском районе произошло возгорание леса

25.04.2019 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около деревни Валерьяново Минского района произошло возгорание леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе произошло возгорание леса

Сразу после сообщения о пожаре на место выехало 12 единиц специализированной техники МЧС. Через 50 минут возгорание было локализовано. Пострадавших нет.

В Минском районе произошло возгорание леса

В связи с засушливой погодой спасатели советуют быть особенно осторожными при использовании открытого огня. В ветреную погоду запрещается разводить костры.

В Минской области введён запрет на посещение леса

В Минском районе произошло возгорание леса
 
 
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Новости Беларуси. Около деревни Валерьяново Минского района произошло возгорание леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сразу после сообщения о пожаре на...
 
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