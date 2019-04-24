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В Борисовском районе автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП на трассе М1 в Борисовском районе. Автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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В Борисовском районе автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы
Новости Беларуси. ДТП на трассе М1 в Борисовском районе. Автопоезд пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилем дорожной службы, сообщили в...
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