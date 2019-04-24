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«Я жил именно в этой пещере»: Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину

25.04.2019 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обмен подарками для встреч глав государств – церемония традиционная. Но президенты, как и полагается добрым друзьям, к выбору памятных вещей отнесли неформально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я жил именно в этой пещере»: Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину

Александру Лукашенко коллега подарил настоящее произведение искусства: вазу из белого и голубого фарфора.

«Я жил именно в этой пещере»: Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину

Белорусский лидер преподнес Си Цзиньпину уникальные книжные издания: наши пословицы на китайским языке и произведения китайских поэтов на белорусском.

«Я жил именно в этой пещере»: Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину

И уже традиционный подарок – корзина с отечественными продуктами. В Китае их хорошо знают, а на столе у руководителя КНР товары с белорусскими названиями частые гости.

«Я жил именно в этой пещере»: Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину

Еще одна памятная вещь для Александра Лукашенко. Это не просто пейзаж – глубоко личные воспоминания и переживания. Такие доверишь только близким.

«Я жил именно в этой пещере»: Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину

Небольшая деревня в самой бедной китайской провинции – именно там до семи лет в нужде рос будущий руководитель КНР. Но сложности помогли закалить характер, а после приобрести доверие простых людей.

«Я жил именно в этой пещере»: Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину

Си Цзиньпин, председатель КНР:
Я жил именно в этой пещере – вот, смотрите.

«Я жил именно в этой пещере»: Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину
 
 
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Новости Беларуси. Обмен подарками для встреч глав государств – церемония традиционная. Но президенты, как и полагается добрым друзьям, к выбору памятных вещей...
 
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