ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

25.04.2019 21:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Китай всегда может рассчитывать на поддержку нашей страны в любой сфере. А проведение такого форума – хорошая возможность, чтобы сверить политические и экономически курсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Переговоры прошли в рамках второго международного форума «Пояс и путь», который открылся в Пекине. Сотрудничество двух стран находится на достаточно высоком уровне. В 2018-м Беларусь и Китай наторговали примерно на 4,5 миллиарда долларов. Председатель КНР высоко оценил экономические и политические успехи нашей страны. Корреспондент Юлия Бешанова из Пекина.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Перед китайскими планами реконструкции, а точнее создания более совершенной версии Великого шелкового пути, пожалуй, шляпу снял бы даже Наполеон. Размах проекта действительно впечатляет. Такого беспрецедентного по представительству форума Китай еще не видел: в списках участников порядка 40 глав правительств и государств.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Беларусь и Китай разделяют больше 8000 километров, но зато прочно связывают общие геополитические и экономические задачи. Очевидно, интересы эти обоюдные.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Юлия Бешанова, СТВ:
Увидеть площадь Тяньаньмэнь такой пустой, пожалуй, мечта любого туриста. В праздники здесь могут собраться до миллиона человек. Но на время проведения саммита территория полностью закрыта, исключение делают лишь для самых почетных гостей. Сегодня здесь, в Доме народных собраний КНР, проходит личная встреча Си Цзиньпина и Александра Лукашенко.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Александр Лукашенко с Си Цзиньпином встречаются регулярно и давно перешли на «ты». В прошлый раз главы государств общались в Циндао. Нынешний рабочий визит белорусского президента в Китай уже 12 по счету. По признанию самих лидеров общение давно проходит без «протокольного формализма».

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Пекин встречает гостей в год 70-летия Нового Китая, а в прошлом здесь отметили 40-летие политики реформ и открытости. К тому же в 2018-м депутаты Всекитайского собрания народных депутатов переизбрали Си Цзиньпина на еще один пятилетний срок. Это значит, что от страны можно ожидать последовательного и четкого выполнения всех договоренностей.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Александр Лукашенко: «Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере»

За последний год в белорусско-китайских отношениях удалось сделать качественный рывок вперед. Взять хотя бы отмену визового режима – число китайских туристов в Беларусь увеличилось на 40 %. Буквально на днях в Поднебесную пришел пятый юбилейный поезд с молочными товарами. Путь занял всего 12 дней. К слову, в нынешний визит договорились о том, что еще пять наших предприятий получат доступ на китайский рынок. И это при том, что в 2018 году экспорт молочки в Китай увеличился в 9 раз.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Руководство КНР не устает говорить о Беларуси как о примере успешной реализации концепции «Пояса и пути».

Си Цзиньпин: «Индустриальный парк «Великий камень» стал образцом нашего сотрудничества»

Направление выбрано, дело за четким исполнением. В присутствии глав государств 25 апреля подписали сразу несколько важных документов.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Межправительственное соглашение о международных перевозках позволит быстрее и без проволочек перемещать грузы и пассажиров. Это минус налоги, время. Партнеры поставили подписи и под концепцией форума по региональному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояса и пути». Но горизонты экономического сотрудничества гораздо шире. На авансцену, прежде всего, должны выйти аграрии.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Если наш экспорт общий сельхозпродукции составляет примерно 5,5 миллиардов долларов, то на рынок Китая мы хотим в перспективе – где-то до 2023 года, если не получится ускорить эти процессы (сертификации на самом деле очень сложные) – увеличить этот экспорт до 500 миллионов. То есть если бы примерно хотя бы 10 % нашего сельхозэкспорта было отправлено на китайский рынок, это уже было бы очень серьезной диверсификацией в условиях этих непростых в том числе отношений с Российской Федерацией по сельскому хозяйству.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Товарооборот и сальдо – дело наживное, и эти показатели, безусловно, подтянутся на фоне такой политической воли. Протокольными беседами президенты не ограничились. Обсудив дела экономические, внимательно осмотрели макеты будущих минских стадиона и бассейна – подарки китайцев белорусам.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Завершение разговора получилось трогательным и душевным.

«Я жил именно в этой пещере»: Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину

Буквально в сотне километров от этой деревни жил и заместитель руководителя Китая Ван Цишань.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Встреча с этим политическим деятелем прошла в загородной государственной резиденции Дяоюйтай. Расположена она в западной части Китая и отсчитывает девятый век своего существования. Когда-то это был загородный императорский дворец, сегодня – место приема высокопоставленных гостей.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Год назад китайский политик был в Беларуси с визитом. Тогда белорусский Президент принимал его в загородной резиденции как дорого и почетного гостя (подробнее здесь).

Александр Лукашенко: «Спасибо вам, дорогой вице-президент, за эти добрые и теплые слова в мой адрес»

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Ван Цишань, заместитель председателя КНР:
Очень приятно встретиться, зная, что вас принял председатель КНР. Зная, что наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет. Значимость вашей с председателем КНР встречи трудно переоценить. Для меня огромная честь сейчас встретиться с вами. Воспоминания о моем пребывании у вас дома остаются все еще свежими.

Зампред КНР – Александру Лукашенко: «Наши отношения – это железное братство, которое никогда не ржавеет»

Правительство Китая мыслит амбициозно. Фактически КНР предложил, а остальные подхватили, новую идею глобализации. Желающие сотрудничать приглашаются в команду. Уже 26 апреля в Пекине прозвучит и голос Беларуси. У нашей страны много идей и новаций, главные из которых – сопряжении китайской инициативы и евразийской интеграции, углубление сотрудничества на понятных и прозрачных условиях. Здесь же завтра торжественно откроется второй международный саммит «Пояс и путь».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Китай всегда может рассчитывать на поддержку нашей страны в любой сфере. А проведение такого форума – хорошая возможность, чтобы сверить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марзалюк: «Незалежнасць – абсалютная каштоўнасць, якая не прадаецца за банку мазута, пачку варэння»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика