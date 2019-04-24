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На Шри-Ланке пересмотрели число жертв терактов, снизив его примерно на 100 человек

25.04.2019 21:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает BBC со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.

В министерстве объяснили, что тела некоторых жертв терактов были так изувечены в результате атаки, что во многих случаях произошла ошибка в подсчетах и одну жертву принимали за две.

После взятия и проведения анализов ДНК число жертв было скорректировано, отмечают представители министерства. Они не уточнили, было ли изменено число жертв среди иностранцев. Ранее сообщалось, что среди погибших 40 человек - иностранцы.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Ранее власти Шри-Ланки заявляли, что погибли 359 человек, более 500 получили ранения.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

 
 
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Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает BBC со ссылкой на представителей министерства здравоохранения...
 
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