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Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

25.04.2019 21:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, в частности, если это потребуется, - уменьшения числа входящих в нее стран.

"Нужно изменить Шенгенскую зону. Можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", - сказал глава государства на пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что в нынешнем ее виде, эта зона "больше не работает".

По его словам, исключить из зоны нужно те страны, которые отказываются принимать участие в распределении мигрантов, которые прибывают в Европу.

Кроме того, он раскритиковал те входящие в Шенгенскую зону страны, которые уделяют недостаточное внимание контролю за своими границами.

"Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы", - добавил Э.Макрон.

Он отметил, что Франции необходимо "серьезно изменить миграционную политику": сделать ее более справедливой.

Французский лидер отметил, что убежден в необходимости продолжать предоставлять убежище беженцам. Однако он призвал "бороться с теми, кто злоупотребляет" возможностью получения убежища.

 
 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, в частности, если это потребуется, - уменьшения числа входящих в нее стран....
 
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