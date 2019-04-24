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В доме №32 по ул. Набережной в подъезде сделали ремонт, но жильцы недовольны. Почему?
25.04.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дом номер 32 по ул. Набережной Ф.Скорины в Бресте - это средняя "книга", больше известная в городе как библиотека им. Пушкина. Но с другой стороны - два подъезда, ведущие к 12-ти этажам квартир.
Недавно ЖЭС предложил сделать ремонт, жильцы согласились - а кто бы отказался?
Но сегодня многие возмущены - не устраивает качество.
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Дом номер 32 по ул. Набережной Ф.Скорины в Бресте - это средняя "книга", больше известная в городе как библиотека им. Пушкина. Но с другой стороны - два подъезда,...
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