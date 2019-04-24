25 апреля в Выставочном зале на Советской открылась «Мастацкая выстава»

Источник материала: Виртуальный Брест

25 апреля 2019 года в Выставочном зале на Советской открылась «Мастацкая выстава», посвященная 70-летию Брестской областной организации ОО «Белорусский союз художников». Зрители, пришедшие на открытие выставки получили редкую возможность познакомиться и пообщаться с мэтрами художественного пространства Бреста и увидеть их работы.



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Крупные и малые формы. Разнообразие художественных техник и материалов. Мысли и чувства художника – на полотне и бумаге, в спутанных нитях гобелена и блеске металла, отраженные в теплой фактуре дерева и обожженной в печи керамики.



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Яркие выразительные портреты. «Голландские» натюрморты с белорусским колоритом. Неброская красота белорусского пейзажа. Тонкая прозрачная палитра акварельных цветочных натюрмортов. Глубокие философские размышления в режущих глаз ярких масляных плоскостях. Изгиб обнаженного женского бедра, совершенно не интересный полешуку в соломенной шляпе, напротив. Старинный глиняный город на фоне гобеленового собрата. Исчезающие улочки старого Бреста, освещенные зимним, весенним, летним и осенним солнцем. Брестская крепость место с памяти и силы поколений.