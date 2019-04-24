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В соцсетях пошла волна спама - ищут девочку из Минска, которую нашли в Москве

25.04.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Чего только не придумают в этих ваших интернетах - на этот раз вот ищут девочку. Изначально это была просто девочка, которая нашлась. Потом кто-то понял, что на шевроне у дамы написано - полиция.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65626.php

Минска, которую нашли в Москве" alt="В соцсетях пошла волна спама - ищут девочку из Минска, которую нашли в Москве">

Сейчас делают приписку, что мол девочка нашлась в Москве, а приехала якобы из Минска. Так что для Бреста это точно - самый настоящий спам и сетевой фейк. Более того, следы подобного сообщения можно найти по сети в разных городах. Может быть и действительно, где-то когда-то нашли девочку, но для нас это не актуально.

Задача подобной сетевой активности - заставить людей рассылать сообщения друг другу и по группам, в результате "положить" тот или иной мессенджер, или хотя бы затруднить его работу. Администраторы сообществ, как правило, немедленно блокируют пользователей, которые рассылают те или иные спам-сообщения, и получается, что человек делаем сам себе хуже.

Основной признак спама - просьба распространить сообщение "по всем группам" или по друзьям. Не стоит распространять то, о чём вы сами не в курсе, или что сами не видели, тем более, что не указаны контакты отправителя. Как минимум странно, что нет телефона для связи и не указан адрес отделения полиции. Куда бежать, если кто-то узнал эту девочку?

Если вы откроете Вконтакте и введёте в поиск "потерялась девочка", вы сами увидите обширную географию вариантов, где она потерялась.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Чего только не придумают в этих ваших интернетах - на этот раз вот ищут девочку. Изначально это была просто девочка, которая нашлась. Потом кто-то понял, что на...
 
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