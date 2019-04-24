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К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. СТВ продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Солигорск – город молодой. Но эти земли в составе тогда еще Старобинского района почувствовали боль войны. Здесь активно боролись с врагом, действовали партизанские бригады. Война прошлась через судьбу каждого белоруса.
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Новости Беларуси. СТВ продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на...
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