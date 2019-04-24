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К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района

25.04.2019 22:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. СТВ продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района

Солигорск – город молодой. Но эти земли в составе тогда еще Старобинского района почувствовали боль войны. Здесь активно боролись с врагом, действовали партизанские бригады. Война прошлась через судьбу каждого белоруса.

Память, которая живет и сегодня, в видеоматериале Анастасии Кончиц.

К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района

К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района

К 75-летию освобождения Беларуси. Военный дневник Старобинского района
 
 
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Новости Беларуси. СТВ продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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