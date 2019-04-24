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Артем Ботвенков на World Selects Invitational: «Этот опыт самый дорогой в их возрасте для каждого хоккеиста»

25.04.2019 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается международный турнир по хоккею среди ребят 2006 года рождения World Selects Invitational. Матчи проходят сразу на двух аренах – малой Дворца спорта и в «Олимпик Парке», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артем Ботвенков на World Selects Invitational: «Этот опыт самый дорогой в их возрасте для каждого хоккеиста»

Играют ребята два периода по 20 минут. Участвуют 14 команд из 10 стран. Беларусь представляют три дружины. Одна из них, минское «Динамо», провела 25 апреля матч со сверстниками из сборной Альп, в которой играют хоккеисты сразу нескольких наций. Нерадужное для хозяев начало – 0:2 – сменилось практически разгромным счетом в пользу белорусов – 7:3. Для команды эта победа стала уже второй на турнире.

Артем Ботвенков на World Selects Invitational: «Этот опыт самый дорогой в их возрасте для каждого хоккеиста»

Артем Ботвенков, главный тренер ХК «Динамо-Минск» (2006 г. р.):
Самый лучший итог – это победа. А в основном, наверное, чтобы они все-таки получили хороший опыт игры с командами из различных стран. Тем более, здесь представлены команды, которые собраны из команд своих стран. То есть номинально это сборные команды. Вот этот опыт, наверное, самый дорогой в их возрасте для каждого хоккеиста.

Артем Ботвенков на World Selects Invitational: «Этот опыт самый дорогой в их возрасте для каждого хоккеиста»

Турнир продлится до 27 апреля включительно. В пятницу и субботу на ледовых аренах состоятся полуфинальные игры. Отметим, что в 2018 году игроки минского «Динамо» 2004 года рождения стали победителями соревнований.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается международный турнир по хоккею среди ребят 2006 года рождения World Selects Invitational. Матчи проходят сразу на двух аренах – малой...
 
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