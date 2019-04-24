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В Смиловичах открылся музей Станислава Монюшко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Музей Станислава Монюшко начал работать в Смиловичах Червенского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ранее экспозиция располагалась в поселке Озерный. Однако с появлением нового здания экспонаты переехали в собственное помещение. Сейчас в двух залах посетители могут увидеть ноты знаменитого композитора, фотографии из оперных постановок, сценические костюмы, копии театральных афиш.
Кроме того, в музее работает музыкальная гостиная, где звучат произведения Станислава Монюшко.
Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:
Ирина Середа, научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:
Новые экспонаты получены благодаря сотрудничеству с Литовским музеем музыки, кино и театра. Сейчас учреждение ждет копии изображений отца знаменитого композитора.
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Новости Беларуси. Музей Станислава Монюшко начал работать в Смиловичах Червенского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ранее экспозиция...
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