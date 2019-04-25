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«Сегодня, я считаю, проиграла не команда». Тренер юношеской сборной - о поражении от России на ЧМ

25.04.2019 22:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси Евгений Есаулов объяснил, в чем команда уступила россиянам в четвертьфинале чемпионата мира (0:6), а также дал оценку турнира в целом, сообщает пресс-служба ФХБ.


Евгений Есаулов. Фото: hockey.by

— Эмоций просто нет, полное опустошение. Конец чемпионата, закончился праздник. Нужно все это пережить, обдумать, сделать какие-то выводы, перезагрузиться и работать дальше.

— Что можно сказать о сегодняшнем матче?

— Знаете, сегодня, я считаю, проиграла не команда, а индивидуальные качества наших хоккеистов. Чтобы были понятны мои слова: если брать технические навыки, то россияне в этом плане оказались намного сильнее. Не могу сказать, что у нас не было команды. Ребята старались, бились, но… соперник оказался мастеровитее. Именно в этом мы уступили. В индивидуальном мастерстве.

— Что нужно делать, чтобы не уступать?

— Как бы банально это ни звучало, но корнями все уходит в детский хоккей. Ребята, приезжая в «Раубичи» в 15−17 лет, уже должны уметь и бросать, и обводить, и катить. К сожалению, у нас таких хорошо обученных хоккеистов единицы. Приходится много времени тратить немного не на то. В таком возрасте привить некоторые компоненты практически нереально. Их можно подправить, отточить, но не добавить игроку.

— С учетом всех факторов и обстоятельств, какую оценку поставите за этот турнир нашей сборной?

— Блин, сложно ответить на этот вопрос… Смотря с какой стороны его рассматривать. Задачу-минимум-то мы выполнили, остались в элите, займем место повыше, чем в прошлом году. Вроде как и плюс, двигаемся в правильном направлении, но, учитывая вышеозвученное, хотелось бы, конечно, большего. Уверен, если бы ребята были технически немного лучше подготовлены, то это большее пришло бы. Что до оценки… Хорошо, удовлетворительно. Никак не плохо, но и не отлично.

 
 
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Главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси Евгений Есаулов объяснил, в чем команда уступила россиянам в четвертьфинале чемпионата мира (0:6), а также дал оценку...
 
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