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В Беларуси введен запрет на посещение лесов

25.04.2019 18:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство лесного хозяйства инициирует введение запретов и ограничений на посещение лесов. Запреты введены уже на территории 18 районов в Грондненской и Минской областях.

По состоянию на 12.00 25 апреля, запреты на посещение лесов были введены в 11 регионах Гродненской области (Гродненском, Щучинском, Мостовском, Дятловском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском, Зельвенскогм, Слонимском, Новогрудском, Дятловском), а также в 7 регионах Минской области (Воложинском, Минском, Узденском, Стародорожском, Смолевичском, Червенском, Березинском).

«Отметим, что введение запрета на посещение лесов – временная мера, направленная, прежде всего, на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. В связи с этим Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь просит граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - говорится в сообщении Минлесхоза. 

Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.  

 
 
 
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Министерство лесного хозяйства инициирует введение запретов и ограничений на посещение лесов. Запреты введены уже на территории 18 районов в Грондненской и...
 
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