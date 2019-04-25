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Румас возглавит Набсовет МТЗ. Чем он будет заниматься?

25.04.2019 22:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел первое заседание Наблюдательного совета ОАО «Минский тракторный завод». Он возглавил его в соответствии с указом президента.


Сергей Румас. Фото: government.by

Глава правительства подчеркнул, что Набсовет не будет вмешиваться в оперативное управление, но будет определяет целевые показатели развития предприятия.

«Задача наблюдательного совета — поставить цели и затем контролировать их исполнение. Непосредственно оперативное руководство предприятием — на директоре, стратегическое — на органах управления, в частности на наблюдательном совете», — приводит слова премьера БелТА.

Кроме Сергея Румаса, в состав Набсовета МТЗ входят еще четыре независимых директора и представитель государства. Его комплектование продолжается.

Предполагается, что Наблюдательный совет освободит министра промышленности от необходимости заниматься проблемами отдельных предприятий. Также он будет бороться с посредничеством, заниматься импортозамещением, оптимизацией затрат, выходом на новые рынки.


Сергею Румас доложили о развитии МТЗ, в том числе о работе на российском рынке, где беларусская продукция не всегда допущена к программам господдержки. Премьер-министр также поручил увеличить локализацию техники МТЗ.

Сообщается, что МТЗ в первом квартале получил чистую прибыль в 18,9 млн рублей, а его экспот состави 121,2 млн долларов.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел первое заседание Наблюдательного совета ОАО «Минский тракторный завод». Он возглавил его в соответствии с указом...
 
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