Румас возглавит Набсовет МТЗ. Чем он будет заниматься?





Сергей Румас. Фото: government.by





Глава правительства подчеркнул, что Набсовет не будет вмешиваться в оперативное управление, но будет определяет целевые показатели развития предприятия.





БелТА . «Задача наблюдательного совета — поставить цели и затем контролировать их исполнение. Непосредственно оперативное руководство предприятием — на директоре, стратегическое — на органах управления, в частности на наблюдательном совете», — приводит слова премьера





Кроме Сергея Румаса, в состав Набсовета МТЗ входят еще четыре независимых директора и представитель государства. Его комплектование продолжается.





Предполагается, что Наблюдательный совет освободит министра промышленности от необходимости заниматься проблемами отдельных предприятий. Также он будет бороться с посредничеством, заниматься импортозамещением, оптимизацией затрат, выходом на новые рынки.









Сергею Румас доложили о развитии МТЗ, в том числе о работе на российском рынке, где беларусская продукция не всегда допущена к программам господдержки. Премьер-министр также поручил увеличить локализацию техники МТЗ.





Сообщается, что МТЗ в первом квартале получил чистую прибыль в 18,9 млн рублей, а его экспот состави 121,2 млн долларов.