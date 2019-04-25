ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ПРООН в Беларуси новый постоянны представитель

25.04.2019 21:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александра Соловьева вступила в должность нового Постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси.


Фото: Пресс-служба ПРООН в Беларуси

В новой роли она намерена укрепить стратегическое взаимодействие ПРООН и нашей страны в условиях реформы системы развития ООН. Александра Соловьева намерена способствовать достижению Беларусью Целей устойчивого развития в рамках национальных стратегий и приоритетов.

До настоящего времени г-жа Соловьева возглавляла подразделение внешних связей и общественных коммуникаций Программы добровольцев ООН (ДООН), где отвечала за продвижение инновационных добровольческих решений для достижения Повестки 2030. Она также возглавляла пять глобальных программ ДООН и региональные офисы в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее отвечала за реализацию и поддержку страновых программ, информационных и проектных инициатив в качестве заместителя Странового директора ПРООН в Индии, программного специалиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону, главы офиса Постоянного координатора ООН в Лаосе.


Александра Соловьева – гражданка Российской Федерации, магистр востоковедения МГУ (Россия), магистр госуправления Университета Колорадо в Денвере (США). Замужем, воспитывает двоих детей. Владеет русским, английским и лаосским языками.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Соловьева вступила в должность нового Постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я жил именно в этой пещере»: Си Цзиньпин подарил Александру Лукашенко картину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика