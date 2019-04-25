В ПРООН в Беларуси новый постоянны представитель





Фото: Пресс-служба ПРООН в Беларуси





В новой роли она намерена укрепить стратегическое взаимодействие ПРООН и нашей страны в условиях реформы системы развития ООН. Александра Соловьева намерена способствовать достижению Беларусью Целей устойчивого развития в рамках национальных стратегий и приоритетов.





До настоящего времени г-жа Соловьева возглавляла подразделение внешних связей и общественных коммуникаций Программы добровольцев ООН (ДООН), где отвечала за продвижение инновационных добровольческих решений для достижения Повестки 2030. Она также возглавляла пять глобальных программ ДООН и региональные офисы в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Латинской Америки и Карибского бассейна.





Ранее отвечала за реализацию и поддержку страновых программ, информационных и проектных инициатив в качестве заместителя Странового директора ПРООН в Индии, программного специалиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону, главы офиса Постоянного координатора ООН в Лаосе.









Александра Соловьева – гражданка Российской Федерации, магистр востоковедения МГУ (Россия), магистр госуправления Университета Колорадо в Денвере (США). Замужем, воспитывает двоих детей. Владеет русским, английским и лаосским языками.







