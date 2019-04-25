Министр обороны Беларуси критикует и Запад, и Восток









ВВС . "Республика Беларусь, как и другие страны Европы, находится между этими геополитическими жерновами, и ситуация накаляется", - сказал Андрей Равков на Московской конференции по безопасности. Так он, по его словам, охарактеризовал ситуацию, в которой оказалась страна из-за нарастающей напряженности между Россией и странами НАТО, пишет





"Со всех сторон слышатся взаимные обвинения в милитаризме. Военные опасности выходят на грань перерастания в реальные военные угрозы. По нашему глубокому убеждению, над миром в целом и над Европой в частности повис отчетливый запах глобальной гибридной войны", - сказал министр.





"Ситуацию в Европе сейчас можно охарактеризовать фразой "конфронтация всех против всех". Считаем, что в этом ответственность обоюдная - и Запада, и Востока", - заявил белорусский генерал.

В словах Равкова ничего нового нет, считает белорусский военный аналитик Александр Алесин: "Он просто как человек военный, под погонами, проводит политику верховного главнокомандующего. Это точка зрения президента Лукашенко, которую он уже неоднократно высказывал". Эксперт напоминает, что о глубоком кризисе европейской безопасности Лукашенко говорил еще год назад во время форума "Минский диалог".





В прошлом году, выступая на такой же конференции в Москве, министр Равков посвятил свою речь обвинению США и НАТО в наращивании военного потенциала у белорусских границ и угрозе безопасности Беларуси и России.

Теперь само это наращивание он объяснил результатом политической нестабильности в Европе, "брексита" и стремления Франции и Германии создать новую архитектуру европейской безопасности.



"Можно понять логику наших ближайших соседних государств, которые считают, что с экономической точки зрения легче увеличить взносы в НАТО, чем тратиться на содержание двух армий - евроармии и объединенных вооруженных сил НАТО", - сказал министр, пояснив, что имеет в виду Польшу и страны Балтии.

Андрей Равков выступал на сессии, посвященной региональным факторам безопасности и ее угрозам. Россию на ней представлял начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов. Он посвятил свое выступление противостоянию с США, рассказав, что Россия готова принять вызов.

"В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов", - заявил российский министр.

Беларусь - важнейший союзник России. В 2017 году на ее территории проходили крупнейшие за всю постсоветскую историю учения "Запад-2017". Они были настолько крупными, что на Западе их сочли подготовкой к региональной войне.

Равков 24 апреля напомнил о проведении в этом году совместных учений по развертыванию региональной группировки войск для защиты союзного государства "Щит Союза-2019".

Гибридные войны настораживают Беларусь Одним из главных факторов разрушения европейской системы безопасности являются тлеющие военные конфликты, сказал Равков. В качестве примера он назвал конфликт на Украине. Он подчеркнул, что в них скрытно участвуют государства, в том числе и через частные военные компании.

"Для их описания зачастую используется термин "гибридный". В отличие от западной точки зрения, в нашем понимании гибридность современных конфликтов, подобных украинскому, обусловлена неопределенностью состава противоборствующих сторон. Формы и способы применения силы в таких конфликтах не подпадают под классическое определение войны между государствами", - сказал белорусский министр.

"Нас настораживает модернизация и трансформация большинства частных военных компаний. По нашему глубокому убеждению, это не что иное, как инструмент ведения гибридных войн. И эта проблема требует международного взгляда и решения", - сказал министр.

При этом отдельно министр обороны заявил, что ООН и Совбез практически бессильны в таких ситуациях. Тем более, сказал Андрей Равков, когда "некоторые постоянные члены Совбеза заинтересованы в поддержании этих конфликтов в тлеющем состоянии". Кого он имел в виду в этом высказывании, министр не уточнил.

