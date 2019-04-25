"Гомельтранснефть дружба" остановила перекачку российской нефти на участке "Мозырь-Броды" в направлении Украины

Источник материала: Интерфакс

Украина вечером в четверг остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ОАО "Гомельтранснефть Дружба" вслед полностью остановило перекачку "грязной" российской нефти на участке "Мозырь-Броды".

"Соответствующее сообщение (о прекращении транзита российской нефти - ИФ) получено от оператора нефтетранспортной системы Украины АО "Укртранснафта", - сообщили в ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Заявление компании цитирует госагентство " БелТА ".

В соответствии с этим сообщением "Гомельтранснефть Дружба" сообщила в Брянск о полной остановке перекачки на участке "Мозырь-Броды", добавили в компании.

В "Гомельтранснефть Дружба" отметили, что "Укртарнснафта" попросила остановить перекачку по нефтепроводу "Мозырь-Броды" в связи с отказом от приема нефти на пункте сдачи нефти "Будковце" (Словакия) и отсутствием свободных мощностей на пункте сдачи нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышает "в десятки раз предельные значения по стандарту".

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

В тот же день Белоруссия провела в Москве переговоры по ситуации вокруг поставок российской нефти, однако проблема не была решена.

Поздно вечером 24 апреля ОАО "Гомельтранснефть Дружба" остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

В четверг Белоруссия и РФ договорились о проведении 26 апреля в Минске экстренных переговоров руководителей нефтетранспортных компаний Белоруссии (ОАО "Гомельтранснефть Дружба"), России (ОАО "Транснефть") , Польши (PERN S.A. ) и Украины (АО "Укртранснафта") в связи с угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба".