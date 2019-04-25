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В Минске прошла жеребьёвка гимнастов перед II Европейскими играми
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 апреля на «Минск-Арене» прошло значимое событие для лучших гимнастов континента. Ровно в 17:00 по белорусскому времени стартовала церемония жеребьевки участников вторых Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За 12 комплектов наград поборются 90 спортсменов. Среди них есть и наши соотечественники. Анастасия Алистратова выступит третьей в третьей группе первого дивизиона, а Андрей Лиховицкий и Егор Шарамков волей фортуны выступят пятым и шестым во втором преддивизионе.
Нелли Ким, вице-президент Международной федерации гимнастики:
Сегодня Нелли Ким, пятикратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира, присоединилась к команде звездных послов вторых Европейских игр.
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Новости Беларуси. 25 апреля на «Минск-Арене» прошло значимое событие для лучших гимнастов континента. Ровно в 17:00 по белорусскому времени стартовала церемония...
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