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В Минске прошла жеребьёвка гимнастов перед II Европейскими играми

25.04.2019 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 апреля на «Минск-Арене» прошло значимое событие для лучших гимнастов континента. Ровно в 17:00 по белорусскому времени стартовала церемония жеребьевки участников вторых Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске прошла жеребьёвка гимнастов перед II Европейскими играми

За 12 комплектов наград поборются 90 спортсменов. Среди них есть и наши соотечественники. Анастасия Алистратова выступит третьей в третьей группе первого дивизиона, а Андрей Лиховицкий и Егор Шарамков волей фортуны выступят пятым и шестым во втором преддивизионе.

В Минске прошла жеребьёвка гимнастов перед II Европейскими играми

Нелли Ким, вице-президент Международной федерации гимнастики:
На мой взгляд, можно было бы как проводящей стране немножечко побороться хотя бы еще за одно место. Гимнастов очень много хороших будет из разных стран Европы. Как вы знаете, Европа все равно считается впереди планеты всей.

Сегодня Нелли Ким, пятикратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира, присоединилась к команде звездных послов вторых Европейских игр.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 апреля на «Минск-Арене» прошло значимое событие для лучших гимнастов континента. Ровно в 17:00 по белорусскому времени стартовала церемония...
 
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