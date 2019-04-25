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«Задача-минимум – две медали»: генсек федерации каратэ о Европейских играх

25.04.2019 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чуть более 50 дней остается до главного спортивного события этого лета – вторых Европейских игр. Работа идет полным ходом: готовятся и арены, и спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшие каратисты Старого Света поборются за медали в период с 29 по 30 июня. Сейчас национальная сборная в полном составе тренируется в Стайках, после чего отправится на один из рейтинговых турниров в Стамбуле. Наше представительство на главном спортивном мультифоруме континента уже определено, причем состав подобрался боеспособным.

«Задача-минимум – две медали»: генсек федерации каратэ о Европейских играх

Дмитрий Буринский, генеральный секретарь Белорусской федерации каратэ:
На медали у нас могут претендовать практически все. Задача-минимум – две медали. Не хотелось бы заранее говорить или предугадывать, кто из них. Все спортсмены мотивированы по максимуму.

Напомним, что этим летом 96 лучших спортсменов поборются за 12 комплектов медалей. Соревнования пройдут на площадке «Чижовка-Арены». Купить билеты, чтобы поддержать спортсменов, можно уже сейчас.
 
 
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Новости Беларуси. Чуть более 50 дней остается до главного спортивного события этого лета – вторых Европейских игр. Работа идет полным ходом: готовятся и арены, и...
 
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