|
«Задача-минимум – две медали»: генсек федерации каратэ о Европейских играх
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чуть более 50 дней остается до главного спортивного события этого лета – вторых Европейских игр. Работа идет полным ходом: готовятся и арены, и спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшие каратисты Старого Света поборются за медали в период с 29 по 30 июня. Сейчас национальная сборная в полном составе тренируется в Стайках, после чего отправится на один из рейтинговых турниров в Стамбуле. Наше представительство на главном спортивном мультифоруме континента уже определено, причем состав подобрался боеспособным.
Дмитрий Буринский, генеральный секретарь Белорусской федерации каратэ:
Напомним, что этим летом 96 лучших спортсменов поборются за 12 комплектов медалей. Соревнования пройдут на площадке «Чижовка-Арены». Купить билеты, чтобы поддержать спортсменов, можно уже сейчас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Чуть более 50 дней остается до главного спортивного события этого лета – вторых Европейских игр. Работа идет полным ходом: готовятся и арены, и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)