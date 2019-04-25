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Какие профессии оказались самыми популярными на ярмарке вакансий в Минске?

25.04.2019 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Найдем работу вместе. Более 80 организаций столицы приняли участие в ярмарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Какие профессии оказались самыми популярными на ярмарке вакансий в Минске?

Наниматели предложили рабочие места в промышленности, торговле и общественном питании, строительстве и здравоохранении.

Какие профессии оказались самыми популярными на ярмарке вакансий в Минске?

Андрей Лобович, первый заместитель минстра труда и социальной защиты Беларуси:
В 128 регионах проходят такие мероприятия. Мы охватили всю страну. Это возможность, которая позволяет в одном месте свести безработных граждан и нанимателей.

Какие профессии оказались самыми популярными на ярмарке вакансий в Минске?

Для удобства желающих трудоустроиться работали семь секций. Одна из них – «Занятость без границ». Здесь предприятия предлагали свободные вакансии для людей с инвалидностью.

Какие профессии оказались самыми популярными на ярмарке вакансий в Минске?

Какие профессии оказались самыми популярными на ярмарке вакансий в Минске?

Игорь Стрига, директор компании:
Мы делаем особые условия. Мы создаем рабочие места для людей с инвалидностью на дому, если это нужно, если нет возможности выйти из дому. У меня практически нет завышенных требований. Нужна четкая грамотная речь и желание работать.

Какие профессии оказались самыми популярными на ярмарке вакансий в Минске?

Соискатели на ярмарке смогли не только узнать о свободных рабочих местах, но и получить консультацию и даже составить запоминающееся резюме.
 
 
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Новости Беларуси. Найдем работу вместе. Более 80 организаций столицы приняли участие в ярмарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Наниматели...
 
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