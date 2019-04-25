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Какие профессии оказались самыми популярными на ярмарке вакансий в Минске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Найдем работу вместе. Более 80 организаций столицы приняли участие в ярмарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Наниматели предложили рабочие места в промышленности, торговле и общественном питании, строительстве и здравоохранении.
Андрей Лобович, первый заместитель минстра труда и социальной защиты Беларуси:
Для удобства желающих трудоустроиться работали семь секций. Одна из них – «Занятость без границ». Здесь предприятия предлагали свободные вакансии для людей с инвалидностью.
Игорь Стрига, директор компании:
Соискатели на ярмарке смогли не только узнать о свободных рабочих местах, но и получить консультацию и даже составить запоминающееся резюме.
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Новости Беларуси. Найдем работу вместе. Более 80 организаций столицы приняли участие в ярмарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Наниматели...
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