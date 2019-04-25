В Территориальном центре социального обслуживания населения Вороновского района 25 апреля состоялся профсоюзный прием граждан и одновременно прямая линия

Источник материала: Вороновская газета





На вопросы обратившихся сотрудниц Центра Дануты Матыленок, Аллы Барсуковой и Нины Войшнис ответила правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Александра Сидун. Была дана исчерпывающая информация по некоторым положениям пенсионного и трудового законодательства, оплате листков нетрудоспособности.

Конкретные разъяснения по вопросу предоставления государственной социальной помощи при воспитании ребенка-инвалида I группы получил и позвонивший на прямую линию, но не назвавший себя, гражданин.







На приеме также присутствовали председатели областной организации профсоюза работников государственных учреждений Елена Береснева и Вороновского районного объединения профсоюзов Елена Ястремская.