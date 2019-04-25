Вкусно и быстро. Оладушки на кефире без яиц

Способ приготовления

Растворяем в кефире соду, соль и сахар. По желанию можно добавить ванильный сахар. Просеянную муку добавляем в кефир по 2–3 столовые ложки. Перемешиваем венчиком.

Добавляем растительное масло и хорошо взбиваем. Разогреваем сковородку и смазываем маслом. Выкладываем оладушки в сковородку, накрываем крышкой и жарим на медленном огне до румяности.

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Подавать оладушки теплыми, с джемом, вареньем, медом или медом.

Кефир 0,5 л Мука 2 стакана Сахар 3 ч. л. Соль 1 щепотка Сода 1 ч. л. Растительное масло 2,5 ч. л.