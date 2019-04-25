Вкусно и быстро. Оладушки на кефире без яиц

Способ приготовления
Растворяем в кефире соду, соль и сахар. По желанию можно добавить ванильный сахар. Просеянную муку добавляем в кефир по 2–3 столовые ложки. Перемешиваем венчиком.
Добавляем растительное масло и хорошо взбиваем. Разогреваем сковородку и смазываем маслом. Выкладываем оладушки в сковородку, накрываем крышкой и жарим на медленном огне до румяности.
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Подавать оладушки теплыми, с джемом, вареньем, медом или медом.
|Кефир
|0,5 л
|Мука
|2 стакана
|Сахар
|3 ч. л.
|Соль
|1 щепотка
|Сода
|1 ч. л.
|Растительное масло
|2,5 ч. л.
Автор: Intex-press