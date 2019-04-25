ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкусно и быстро. Оладушки на кефире без яиц

26.04.2019 06:31 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и быстро. Оладушки на кефире без яиц

Фото: russianfood.com

Способ приготовления

Растворяем в кефире соду, соль и сахар. По желанию можно добавить ванильный сахар. Просеянную муку добавляем в кефир по 2–3 столовые ложки. Перемешиваем венчиком.

Добавляем растительное масло и хорошо взбиваем. Разогреваем сковородку и смазываем маслом. Выкладываем оладушки в сковородку, накрываем крышкой и жарим на медленном огне до румяности.

РЕКЛАМА

Подавать оладушки теплыми, с джемом, вареньем, медом или медом.

Кефир 0,5 л
Мука 2 стакана
Сахар 3 ч. л.
Соль 1 щепотка
Сода 1 ч. л.
Растительное масло  2,5 ч. л.

 

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагаем вам этим утром разнообразить свое меню. Приготовить быстрый и аппетитный завтрак по рецепту Intex-press.
 
Новости дня
Новости разные
 
Люди улиц. Пока проблема бездомности в Беларуси не решается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика