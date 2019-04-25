В Центре детской онкологии Беларуси откроют новую лабораторию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Средства, собранные на республиканском субботнике, передали белорусскому Центру детской онкологии и гематологии.

Его посетили представители Исполкома СНГ, сообщает «МИР 24».

Ежегодно в клинике проходят медицинский курс шесть тысяч ребят со всего Содружества. В ней лучшее современное оборудование. Но специалисты продолжают совершенствовать лечение. Скоро там откроется новая молекулярная лаборатория.

«Мы берем клетки у пациента, их модифицируем, учим их распознавать раковые клетки и вводим их пациенту. И они начинают добивать все то, что мы не добили лучевой терапией. Вот в этой лаборатории эти клетки мы будем готовить. Поэтому это очень высокие технологии, на самом деле», – пояснила директор научно-практического Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Беларуси Ольга Алейникова.