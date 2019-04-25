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В Беларуси могут ужесточить выдачу потребительских кредитов. При каком условии это произойдет
Источник материала: Tut.by
В Беларуси могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов. Такую возможность допускает Нацбанк. Это может произойти в случае ускорения темпов кредитования. При этом на текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется,
Напомним, с 1 мая 2018 года кредиты в Беларуси выдают
Введение инструментов ограничения долговой нагрузки физлиц привело к тому, что долгосрочные тренды в динамике потребительского кредитования демонстрируют нисходящую тенденцию. В годовом выражении темпы прироста потребительского кредитования снизились в I квартале 2019 года с 45,7% до 39,6%, поясняет Игорь Могилевич.
«Некоторое снижение также характерно для динамики кредитования жилищного строительства. Темпы роста в годовом выражении кредитов на финансирова
Нацбанк провел исследование распределения долговой нагрузки по информации, которая поступила от банков по состоянию на 1 ноября 2018 года и на 1 апреля 2019 года.
На основании результатов можно сделать вывод о некотором улучшении распределения показателя долговой нагрузки. Его среднее значение составило 19,7% на 1 апреля 2019 года (на 1 ноября 2018 года его среднее значение составляло 20,2%). Кроме того, на 1 апреля 2019 года показатель долговой нагрузки более 40% имели 5,3% кредитополучателей. Аналогичный показатель на 1 ноября 2018 года составлял 6,5%. Показатель долговой нагрузки находился в диапазоне от 35% до 40% у 10,8% кредитополучателей на конец I квартала 2019 года при соответствующем показателе в 9,6% на 1 ноября 2018 года.
В начале года Нацбанком были про анализированы банковские методики расчета показа
Кроме того, при оценке кредитоспособности физлиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса, поясняет представитель Нацбанка.
«Выполнение этих рекомендаций позволит не допустить накопления излишней долговой нагрузки тех граждан, которые уже взяли на себя значительные обязательства, — отмечает Игорь Могилевич. — Национальный банк и в дальнейшем будет анализировать методики и подходы, применяемые банками при оценке кредитоспособности и расчете показателя долговой нагрузки».
Напомним, в 2018 году в Нацбанке
Кроме того, с 29 октября 2018 года в Беларуси
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В Беларуси могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов. Такую возможность допускает Нацбанк. Это может произойти в случае ускорения темпов...
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