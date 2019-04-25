В Беларуси могут ужесточить выдачу потребительских кредитов. При каком условии это произойдет

Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов. Такую возможность допускает Нацбанк. Это может произойти в случае ускорения темпов кредитования. При этом на текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется, сообщил на расширенном заседании правления Нацбанка начальник управления финансовой стабильности Игорь Могилевич. Напомним, кредитные долги белорусов перед банками продолжают устанавливать рекорды.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, с 1 мая 2018 года кредиты в Беларуси выдают по новым правилам: банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки. Так, платежи по потребительским кредитам не должны превышать 40% от среднемесячного дохода.

Введение инструментов ограничения долговой нагрузки физлиц привело к тому, что долгосрочные тренды в динамике потребительского кре­дитования демонстрируют нисходящую тенденцию. В годовом выражении темпы прироста потребительского кредитования снизились в I квартале 2019 года с 45,7% до 39,6%, поясняет Игорь Могилевич.

«Некоторое снижение также характерно для дина­мики кредитования жилищного строительства. Темпы роста в годовом выражении кредитов на финансирова­

ние недвижимости снизились с 20% до 18,9%», — отмечает Игорь Могилевич.

Нацбанк провел исследование распределения долговой нагрузки по информа­ции, которая поступила от банков по состоянию на 1 нояб­ря 2018 года и на 1 апреля 2019 года.

На основании результатов можно сделать вывод о некотором улучшении распределения показателя долговой нагрузки. Его среднее значение составило 19,7% на 1 апреля 2019 года (на 1 ноября 2018 года его среднее значение составляло 20,2%). Кроме того, на 1 апреля 2019 года показатель долго­вой нагрузки более 40% имели 5,3% кредитополуча­телей. Аналогичный показатель на 1 ноября 2018 года составлял 6,5%. Показатель долговой нагрузки находился в диа­пазоне от 35% до 40% у 10,8% кредитополучателей на конец I квартала 2019 года при соответствующем показателе в 9,6% на 1 ноября 2018 года.

В начале года Нацбанком были про­ анализированы банковские методики расчета показа­

теля долговой нагрузки, уточняет Игорь Могилевич. Для едино­образного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рас­ срочки, а также кредитным линиям.

Кроме того, при оценке кредитоспособности физлиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса, поясняет представитель Нацбанка.

«Выполнение этих рекомендаций позволит не до­пустить накопления излишней долговой нагрузки тех граждан, которые уже взяли на себя значитель­ные обязательства, — отмечает Игорь Могилевич. — Национальный банк и в дальнейшем будет анали­зировать методики и подходы, применяемые банка­ми при оценке кредитоспособности и расчете показа­теля долговой нагрузки».

Напомним, в 2018 году в Нацбанке прогнозировали , что высокая кредитная активность белорусов может привести к ухудшению платежного баланса страны и ситуации на валютном рынке. Это может произойти при дальнейшем усиленном росте кредитной активности населения.

Кроме того, с 29 октября 2018 года в Беларуси внесли изменения в Банковский кодекс. К примеру, банкам запретили в одностороннем порядке изменять процентные ставки по выданным кредитам, а также навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора.