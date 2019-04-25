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В выходные в Минске отменят маршруты троллейбусов № 36, 40 и 29А

26.04.2019 00:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Без пробок на дороге. Строительство развязки на проспекте Дзержинского подходит к завершению, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В выходные в Минске отменят маршруты троллейбусов № 36, 40 и 29А

Новый участок 1-го кольца от Либкнехта до Толстого с двухсторонней развязкой. Благодаря съездам на проспект Дзержинского водители смогут беспрепятственно попасть как на площадь Богушевича, так и на выезд из города на Брест.

В выходные в Минске отменят маршруты троллейбусов № 36, 40 и 29А

Сейчас 12 самосвалов общим весом практически в 400 тонн проверяют асфальт на прочность. Развязка откроется уже в мае. В связи с дорожными работами в выходные отменят маршруты троллейбусов № 36, 40 и 29А.
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Без пробок на дороге. Строительство развязки на проспекте Дзержинского подходит к завершению, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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