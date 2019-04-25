|
Нарушителей парковки в районе площади Независимости теперь штрафуют в автоматическом режиме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новая система фотофиксации нарушений правил остановки и стоянки впервые в нашей стране начала действовать на улице Советской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Всего за несколько дней более 40 водителей получили «письма счастья». Следит за нарушениями стационарная камера ежесекундно, в том числе ночью. Штраф 25,5 рублей водитель обязан оплатить в течение месяца.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новая система фотофиксации нарушений правил остановки и стоянки впервые в нашей стране начала действовать на улице Советской, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)