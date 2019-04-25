Разбогатеть на Boeing? 7 простых вопросов о том, как белорусам заработать на акциях

Источник материала: Tut.by

Белорусы вложили около 70 миллионов долларов в Apple, Boeing, Amazon, Facebook и другие известные копании. Интерес к покупке зарубежных акций и облигаций стимулируют низкие ставки по депозитам в инвалюте. Однако далеко не все знают, как работает система и какие риски они несёт. Вместе с экспертом FINANACE.TUT.BY отвечает на семь простых и местами наивных вопросов о доверительном управлении.



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Кто решает, покупать или продавать акции?

— Все зависит от вида доверительного управления. При полном доверительном управлении ценные бумаги выбирает банк. Владелец счета не вовлечен в процесс, а о составе портфеля, его доходности и перечне всех операций узнает из отчетов банка, — объяснили специалисты Альфа-Банка, который занимает около 35% белорусского рынка доверительного управления. — Такая форма подходит тем, кто ограничен во времени или не располагает квалификацией для принятия самостоятельных инвестиционных решений. Интересно, что вплоть до 2018 года примерно 70% клиентов предпочитали именно этот тип управления инвестициями.

Однако в 2018 году тренд развернулся — начало приобретать популярность доверительное управление по приказу. В этом случае все решения принимает владелец портфеля: какие ценные бумаги покупать и когда продавать. Доходность в данном случае зависит от мастерства управления. Банк, по сути, выступает в роли брокера для выхода на мировые биржи. К концу 2018 года уже 43% клиентов выбирали доверительное управление по приказу.

Но деньги большие. Как заставить банк согласовать действия?

— Некоторые банки предлагают форму доверительно управления по согласованию. Но она не пользуется популярностью и считается банками не очень удобной при работе с большим пулом клиентов. Неким аналогом служит индивидуальная стратегия, которая доступна для тех, кто хранит на счете свыше 300 тысяч долларов. Тогда каждая сделка обсуждается с клиентом до ее совершения.

А с какой суммой можно покупать акции?

— Ранее для доверительного управления по приказу требовалось 10 тысяч долларов, но сейчас планка снижена вдвое — до 5 тысяч. Снижать эту сумму дальше бессмысленно, так как комиссии и вознаграждения съедают всю прибыль от сделок с мелкими суммами. Более того, практика показывает, что средняя сумма на одного клиента в полном доверительном управлении в прошлом году составляла 50 тысяч долларов, а в доверительном управлении по приказу — 35 тысяч.

Не готов ждать. Можно ли заработать быстро?

— Как правило, речь не идет о быстром преумножении капитала. В основном это инструмент для получения определенного дохода в долгосрочном периоде. Только незначительная часть — каждый пятый владелец лично сформированного портфеля — регулярно совершают сделки, чтобы получить доход за короткий срок.

Если речь идет о полном доверительном управлении, то инвестируют, как правило, минимум на 3−4 года, так как портфели состоят в основном из облигаций, которые банк удерживает до погашения. Доходность по ним составляет 5−9% годовых. Если же говорить о доверительном управлении по приказу, то здесь в основном вкладывают в акции, рассчитывая на рост их стоимости на длительном горизонте.

Какие акции чаще всего покупают белорусы?

— Первое место оказалось неожиданным для всех. Его заняла компания First Solar — производитель солнечных батарей. На второй позиции — производитель микросхем Advanced Micro Devices. Также в тройку вошел авиаконцерн Boeing. После авиакатастрофы в Марокко стоимость акций рухнула, чем успели воспользоваться многие белорусы.

Почти каждый день белорусы покупают Facebook, Apple, Micron Tehnology, Adobe Systems, EPAM, Alibaba Group и Nvidia. Сейчас у людей просыпается интерес к российскому рынку. Естественно, в основном покупают акции известных российских компаний: Норникель, Сбербанк, Алроса, Северсталь, Сургутнефтегаз и МТС.

Верю в Китай. Можно ли вкладывать в Поднебесную?

— Еще несколько лет назад всех впечатляла возможность покупать акции «голубых фишек» американского фондового рынка. Сейчас же все больше интересуются ценными бумагами китайских компаний. Например, прошлым летом после проведения IPO компанией Xiaomi на Гонконгской бирже многие белорусы приобретали акции этой компании.

Может, лучше покупать через зарубежных брокеров?

— Есть такое мнение, что банки дерут с клиентов «три шкуры». Но это совсем не так. Риск, связанный с посредником, несет банк. Это означает, что если что-то произойдет с брокером, все связанные с ним расходы будет нести банк. Это вынуждает банки выбирать себе серьезных партнеров, через которых они выходят на внешние рынки, устанавливать лимиты, регулярно отслеживать их финансовое состояние и деловую репутацию. Как правило, брокеры с очень низкими тарифами таким требованиям не соответствуют.

Кроме того, ситуация постоянно меняется. Так, с 15 апреля сделки на американских фондовых рынках тарифицируются в зависимости от стоимости акции. Если акция стоит до 3 долларов включительно, то банк берет 5 копеек за акцию (но не менее 14 рублей). Если акция дороже, то комиссия составляет 10 копеек. То есть теперь тариф не зависит от объема сделки, что выгодно белорусам.