Источник материала: Клiч Радзiмы

По благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия на территории Полоцкой епархии пройдут торжества, посвященные мученическому подвигу батюшки Константина Жданова, пресвитера Шарковщинского.

29 апреля.

День мученической кончины.

В этот день в Шарковщине в храме Успения Пресвятой Богородицы и храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пройдут Богослужения

9.00. Божественная Литургия.

С каждого храма выйдет крестный ход к памятнику священномученика Константина, где состоится молебен.

10 мая.

В районном Центре культуры состоятся памятный вечер и выставка, посвященные памяти отца Константина (Жданова). Начало в 14.00.

14—15 мая. Пеший крестный ход по маршруту Шарковщина—Дисна.

16 мая.

Дисна. Храм Воскресения Христова.

Соборное богослужения духовенства Полоцкой епархии.

9.00. Часы. Божественная Литургия.

4 июня.

День совершения Богослужения с чином канонизации священномученика Константина (прославлен 3 июня 2011 года). Дисна.

Храм Воскресения Христова. Соборное богослужение.

9.00. Часы. Божественная Литургия.

20 августа.

День обретения мощей священномученика Константина.

Дисна. Храм иконы Божией Матери «Одигитрия».

9.00. Часы. Божественная Литургия.