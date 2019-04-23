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Торжества, посвященные мученическому подвигу батюшки Константина Жданова, пресвитера Шарковщинского
26.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
По благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия на территории Полоцкой епархии пройдут торжества, посвященные мученическому подвигу батюшки Константина Жданова, пресвитера Шарковщинского.
29 апреля.
День мученической кончины.
В этот день в Шарковщине в храме Успения Пресвятой Богородицы и храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пройдут Богослужения
9.00. Божественная Литургия.
С каждого храма выйдет крестный ход к памятнику священномученика Константина, где состоится молебен.
10 мая.
В районном Центре культуры состоятся памятный вечер и выставка, посвященные памяти отца Константина (Жданова). Начало в 14.00.
14—15 мая. Пеший крестный ход по маршруту Шарковщина—Дисна.
16 мая.
Дисна. Храм Воскресения Христова.
Соборное богослужения духовенства Полоцкой епархии.
9.00. Часы. Божественная Литургия.
4 июня.
День совершения Богослужения с чином канонизации священномученика Константина (прославлен 3 июня 2011 года). Дисна.
Храм Воскресения Христова. Соборное богослужение.
9.00. Часы. Божественная Литургия.
20 августа.
День обретения мощей священномученика Константина.
Дисна. Храм иконы Божией Матери «Одигитрия».
9.00. Часы. Божественная Литургия.
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