ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торжества, посвященные мученическому подвигу батюшки Константина Жданова, пресвитера Шарковщинского

26.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Торжества, посвященные мученическому подвигу батюшки Константина Жданова, пресвитера ШарковщинскогоПо благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия на территории Полоцкой епархии пройдут торжества, посвященные мученическому подвигу батюшки Константина Жданова, пресвитера Шарковщинского.

29 апреля.

День мученической кончины.

В этот день в Шарковщине в храме Успения Пресвятой Богородицы и храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пройдут Богослужения

9.00. Божественная Литургия.

С каждого храма выйдет крестный ход к памятнику священномученика Константина, где состоится молебен.

10 мая.

В районном Центре культуры состоятся памятный вечер и выставка, посвященные памяти отца Константина (Жданова). Начало в 14.00.

14—15 мая. Пеший крестный ход по маршруту Шарковщина—Дисна.

16 мая.

Дисна. Храм Воскресения Христова.

Соборное богослужения духовенства Полоцкой епархии.

9.00. Часы. Божественная Литургия.

4 июня.

День совершения Богослужения с чином канонизации священномученика Константина (прославлен 3 июня 2011 года). Дисна.

Храм Воскресения Христова. Соборное богослужение.

9.00. Часы. Божественная Литургия.

20 августа.

День обретения мощей священномученика Константина.

Дисна. Храм иконы Божией Матери «Одигитрия».

9.00. Часы. Божественная Литургия.

Comments are closed.

« Чем опасны клещи?
О раскрытии периодической отчетности акционерными обществами »
Новости дня
Новости разные
 
«Это был прикол века». Молодые люди - о том, как они познакомились с родителями своих половинок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика