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Забота у нас простая, забота наша такая…

26.04.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

25 апреля 2019 года с 11 до 13 часов в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый  день  занятости» в Ивьевском районе состоялась на безвозмездной основе ярмарка вакансий «Найдем работу вместе!» для безработных граждан и граждан, ищущих работу, с целью содействия в трудоустройстве безработных граждан, граждан, ищущих работу, путем непосредственного контакта между нанимателем и соискателем. 

Забота у нас простая, забота наша такая…

Забота у нас простая, забота наша такая…

Организатором мероприятия традиционно выступило управление по труду, занятости и социальной защите  Ивьевского райисполкома, сотрудники которого ежедневно, ежечасно проявляют заботу, пытаясь помочь людям, оказавшимся в определенный период своей жизни без работы.

Эта ярмарка вакансий стала наиболее представительной за последнее время по количеству предлагаемых рабочих мест и участию нанимателей.  Количество организаций, чьи представители решили напрямую пообщаться с соискателями, увеличилось. К слову, наниматели заинтересованы больше, чем соискатели.

Забота у нас простая, забота наша такая…

В мероприятии приняли участие более 20 нанимателей по всему району, которыми были представлены более 150 вакантных мест в производственной и строительной сферах, торговле, сельском хозяйстве, оказании услуг населению.

Забота у нас простая, забота наша такая…

За содействием обратились 12 человек: те, кто состоит, и те, кто не состоит на учете.  В основном, это люди, не имеющие специального образования. Предложения же касались подбора специалистов в такие сферы, как культура, образование, медицина, сельское хозяйство.

Тем не менее предложения получили все соискатели. За ними остается лишь выбор.

К слову, работа нашлась даже для 62-летнего мужчины. В данный момент он проходит собеседование у нанимателя.

Трудоустроенными будут и дорожные рабочие.

На ярмарке вакансий соискатели имели возможность пройти собеседование с представителями кадровых служб, проконсультироваться по вопросам  сложившейся ситуации на рынке труда, узнать об актуальных вакансиях, услугах службы занятости,  воспользоваться консультациями специалистов по вопросам организации собственного дела и уплаты налогов (отчислений), а также получить юридические консультации по вопросам приема и увольнения.

Каждый посетитель ярмарки вакансий смог найти для себя много важной и полезной информации.

И. Холяво

Фото С. Зенкевича

 
 
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25 апреля 2019 года с 11 до 13 часов в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый  день  занятости» в Ивьевском районе состоялась на безвозмездной основе...
 
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