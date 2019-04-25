Забота у нас простая, забота наша такая…

Источник материала: Ивьевский край

25 апреля 2019 года с 11 до 13 часов в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» в Ивьевском районе состоялась на безвозмездной основе ярмарка вакансий «Найдем работу вместе!» для безработных граждан и граждан, ищущих работу, с целью содействия в трудоустройстве безработных граждан, граждан, ищущих работу, путем непосредственного контакта между нанимателем и соискателем.









Организатором мероприятия традиционно выступило управление по труду, занятости и социальной защите Ивьевского райисполкома, сотрудники которого ежедневно, ежечасно проявляют заботу, пытаясь помочь людям, оказавшимся в определенный период своей жизни без работы.

Эта ярмарка вакансий стала наиболее представительной за последнее время по количеству предлагаемых рабочих мест и участию нанимателей. Количество организаций, чьи представители решили напрямую пообщаться с соискателями, увеличилось. К слову, наниматели заинтересованы больше, чем соискатели.





В мероприятии приняли участие более 20 нанимателей по всему району, которыми были представлены более 150 вакантных мест в производственной и строительной сферах, торговле, сельском хозяйстве, оказании услуг населению.





За содействием обратились 12 человек: те, кто состоит, и те, кто не состоит на учете. В основном, это люди, не имеющие специального образования. Предложения же касались подбора специалистов в такие сферы, как культура, образование, медицина, сельское хозяйство.

Тем не менее предложения получили все соискатели. За ними остается лишь выбор.

К слову, работа нашлась даже для 62-летнего мужчины. В данный момент он проходит собеседование у нанимателя.

Трудоустроенными будут и дорожные рабочие.

На ярмарке вакансий соискатели имели возможность пройти собеседование с представителями кадровых служб, проконсультироваться по вопросам сложившейся ситуации на рынке труда, узнать об актуальных вакансиях, услугах службы занятости, воспользоваться консультациями специалистов по вопросам организации собственного дела и уплаты налогов (отчислений), а также получить юридические консультации по вопросам приема и увольнения.

Каждый посетитель ярмарки вакансий смог найти для себя много важной и полезной информации.

И. Холяво

Фото С. Зенкевича