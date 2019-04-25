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«Проблемы страны не мешают нам оставаться людьми». Волонтер создает уникальную для СНГ платформу помощи животным

26.04.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси огромное количество бездомных собак и котов. И гораздо меньшее число людей, которым это небезразлично. Кто-то берет животных на передержку, чтобы найти для них новый дом. Кто-то спасает жертв человеческого равнодушия и жестокости. Кто-то финансирует стерилизацию бездомышей, чтобы уменьшить их количество на улицах города. И тем не менее: проблема остается нерешенной.

Ведь все эти действия, отнимая у волонтеров огромное количество времени, сил и денег, спасают конкретные жизни, но не меняют ситуацию кардинально. А потому работы у зоозащитников никогда не убавляется. И только они сами знают, чего она стоит.

Как помочь и волонтерам, которые спасают животных, и потенциальным хозяевам, и представителям бизнеса — придумала волонтер Валерия Кондрашова. Если ее электронная платформа SaveUs выстрелит — она станет уникальной для СНГ площадкой помощи животным и людям.


Cкриншот с платформы SaveUs

«За день белорусские волонтеры размещают около 3 тысяч объявлений о бездомных животных и тратят на это по 4 часа своего времени»

Валерия давно знала, что ситуация с бездомными животными в Беларуси катастрофическая. Но к созданию платформы ее подтолкнула личная беда: на попечении девушки оказался десяток тяжелобольных щенков. Вытягивая их с того света, Валерия ощутила на себе, как важно, чтобы волонтеры получали своевременную помощь. Она захотела создать платформу, где каждый, кто неравнодушен к судьбе животных, сможет оказать эту помощь максимально простым и прозрачным способом:

— Люди часто хотят помочь бездомным животным, но не знают, кому конкретно и каким образом помогать. Постов о котах и собаках, которые попали в беду — море. Мы посчитали, что волонтеры выкладывают не менее 3 тысяч объявлений день. Но они разбросаны по разным сообществам и сайтам — не все из них удобны для пользователя и вызывают доверие.

Та же проблема и у волонтера: в среднем ему нужно 4 часа, чтобы разместить объявление на всех ресурсах, где есть такая опция. Пропустить даже один сайт или группу — страшно. А вдруг именно эта страница подарит животному возможность пройти лечение или найти нового хозяина?


Фото: Юлия Кирейчик

Если будет одна масштабная платформа — максимально простая, с хорошей репутацией — ситуация сразу упростится. Люди, которые хотят помочь бездомному животному или взять его в свой дом, будут точно знать, куда им зайти, чтобы быстро решить этот вопрос.

Ну, а зоозащитникам больше не придется убивать полдня на то, чтобы размещать, а потом поднимать (в силу специфики соцсетей старые объявления «съезжают» вниз страницы и перестают быть видны пользователям) посты. Наша платформа будет устроена таким образом, чтобы происходил регулярный и автоматический подъем объявлений вверх.

«Не дай бог ты не отчитаешься даже за 2 рубля, которые тебе перечислили, — прослывешь мошенником»

Валерия уверена, что стать востребованной SaveUs поможет маркетинговая стратегия, которую разработала их команда. Платформа SEO оптимизирована, и поисковик будет выдавать ее в числе первых по самым разным запросам — от «купить корм для кота» до «белый щенок в дар». Кроме того, команда вкладывается в контекстную рекламу и продвижение в соцсетях. Валерия надеется, что все это поможет привести на платформу как можно больше людей:

— Чтобы разместить объявление о животном, нужно будет завести на него электронную карту, где от и до прописано, в чем нуждается ваш подопечный: корм, наполнитель для лотка, пеленки, автопомощь, ветеринарные услуги…


Фото: Юлия Кирейчик

Если же волонтеру необходимо собрать деньги, придется пройти верификацию. Для этого нужно выслать свое фото с паспортом и животным, а также предоставить чек, где указана точная сумма и ее обоснование (например, счет из ветклиники). Как мне кажется, не слишком трудно — с учетом того, от какого количества проблем это избавляет в будущем.

Ведь финансовые отчеты, которые волонтеры сейчас ведут вручную, равносильны работе бухгалтера. И не дай бог ты не отчитаешься даже за 2 рубля, которые тебе перечислили, — прослывешь мошенником.

Кстати, это большая проблема всех объединений по защите животных. Во-первых, люди не понимают, что такие общества не забирают бездомышей по заявкам сознательных горожан, а помогают тем, кто уже находится под их опекой. Во-вторых, люди, перечислив деньги на счет организации, не видят, какому животному они помогли и сколько на него было потрачено.


Фото: Юлия Кирейчик

Ну, а если люди чего-то не понимают и не видят — они начинают сомневаться в том, что здесь все чисто.

Наша платформа позволит этого избежать, потому что расчеты будут автоматизированы. Входящие суммы сразу будут отображаться в карточке животного, а в качестве отчета за потраченные средства мы будем принимать от волонтеров только чеки. Если отчетность по расходу средств не будет поступать, то модераторы заблокируют возможность собирать деньги. Зарегистрироваться под другим ником и паролем этот пользователь также не сможет.

Кстати, помочь животному можно будет за пару минут: либо оформить доставку всего необходимого из зоомагазина, либо сделать денежный перевод — для этого достаточно ввести данные своей карты и сумму, которую вы хотите потратить.

Зарабатывать на платформе Валерия не собирается — планирует, что SaveUs можно будет монетизировать за счет размещения рекламы, каталога услуг и товаров для животных.

— Никакого процента ни с волонтеров, ни с тех, кто оказывает животным помощь, мы брать не будем. Я не хочу забирать у кота и собаки лишний кг корма или вакцинацию.

Уверена, что мы сможем выживать за счет размещения рекламы ветеринарных магазинов и клиник, груминг-салонов. Им будет выгодно размещаться у нас, ведь на платформе будет сидеть 100% их целевой аудитории.


Фото: Дарья Бурякина

Мы хотим встроить в платформу каталог товаров и услуг для животных, где хозяин питомца сможет найти и заказать все, что необходимо его другу. В каталоге будет очень приятная опция: когда человек зайдет туда, чтобы купить корм для своего питомца, внизу появится всплывающее окно с таким, к примеру, предложением: «Дружку, который находится под опекой волонтеров, тоже нужен корм для собак с аллергией. Помоги ему — и в следующий раз получи 20%-ную скидку».

Мне кажется, это и отличная реклама для бизнеса, и серьезный стимул помогать. К этому мы и стремимся: объединить волонтеров, хозяев животных и бизнес.

Кстати, будет просто здорово, если люди из бизнес-сферы возьмут кого-либо из животных, размещенных на платформе, под свое кураторство. Это не просто хороший поступок, но и значительная инвестиция в имидж компании.

Например, я знаю, что компания Relouis поддерживает подопечных объединения «Кот в окошке» — и это прекрасное начинание, которое вызывает огромное уважение.

«Моя соседка, обычная женщина, кормит более 50 котов»

Валерия говорит, что не растерять запал и веру в будущее своего проекта ей помогают вдохновляющие примеры конкретных людей:

— Да, в стране много проблем, мы все это знаем. Но они никак не мешают человеку оставаться человеком и помогать тому, кто абсолютно беззащитен. Дав животному воды в жару или насыпав горсть корма, ты не обеднеешь, но подаришь ему день жизни.


Фото: Юлия Кирейчик

Например, моя соседка, совершенно обычная женщина, отнюдь не миллионер, курирует всех котов в нашем районе: кормит их, травит глистов и блох, стерилизует. А котов — около 50. Для одного человека это нереальная нагрузка. И таким людям обязательно нужно помогать. По сути, они своими силами проводят программу стерилизации, которая в цивилизованных европейских странах финансируется государством.

Нужно понимать, что бездомные животные не появились на улице сами по себе, это наша вина. И следствие безответственности тех, кто выбрасывает или выпускает на самовыгул своих нестерилизованных питомцев.

Я убеждена, что мы должны исправить эту ситуацию. Помогает мне команда добровольцев — людей, которые обожают животных и готовы работать на безвозмездной основе: это разработчик, дизайнер и маркетолог. Все эти люди знают проблему не понаслышке: у каждого из нас дома живут спасенные животные. Например, у меня их четверо. Смотришь на них — и сразу вспоминаешь, ради кого мы все это затеяли.

Валерия и ее единомышленники верят, что платформа поможет огромному количеству людей тоже стать счастливыми хозяевами четвероногих друзей:

— Конечно, помимо сбора помощи, мы будем помогать волонтерам в пристройстве их подопечных. После того как животное переедет в новый дом, его электронная карта перейдет хозяину.
Часто волонтеры, которые тянут на себе десяток животных, забывают написать пару строк о тех, кто уже нашел дом, — и это задевает людей, которые помогали. Здесь же новый хозяин продолжит публиковать фото питомца, чтобы люди видели, какое доброе дело они сделали. И это будет поощряться: сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы людям, которые будут забирать животных с нашей платформы, давали скидки на приобретение зоотоваров. Это будет дополнительным стимулом забрать друга с улицы, а не покупать у тех, кто бесконечно плодит животных ради собственной прибыли.

 
 
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Как помочь и волонтерам, которые спасают животных, и потенциальным хозяевам, и представителям бизнеса - придумала волонтер Валерия Кондрашова. Если ее электронная...
 
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