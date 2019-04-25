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Раздаем баннеры! У TUT.BY - новые акции на медийную рекламу

26.04.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

TUT.BY подготовил несколько акций на медийную рекламу. Решите ваши бизнес-задачи с помощью инструментария портала и получите больше рекламных контактов, чем планировали.

Баннеры пакета «десктоп + мобайл»

При покупке от 500 тысяч показов баннеров пакета «десктоп + мобайл» вы получите дополнительный объем размещения вашей рекламы:
— для заказа от 500 тыс. показов — еще 20% от купленного объема;
— для заказа от 1 млн показов — еще 25% от купленного объема.

Акционный объем размещения рассчитывается со скидкой 99,9%.


Крупноформатные баннеры в мобайл

При размещении имиджевых мобильных форматов баннеров — Fullscreen в приложении и 640*1000 в мобильной версии — вы получите еще 15% размещения вашей рекламы от купленного объема.

Дополнительных условий по объему заказа крупноформатных мобильных баннеров нет, действует только общий порог для размещения баннеров на TUT.BY — 150 тыс. показов и более.
Акционный объем размещения рассчитывается со скидкой 99,9%.


Рекламные позиции Ребёнок.BY

На Ребёнок.BY действуют скидки от 30 до 40% почти на все медийные позиции портала.
Под любые задачи продвижения можно подобрать рекламный инструмент: от брендирования, топ-новости и баннерного размещения до тизеров и рассылки. Даже на партнерские материалы (спецпроекты) на позициях Ребёнок.BY сейчас скидка 35%.

Сроки оплаты акционных предложений TUT.BY и Ребёнок.BY — до 31 мая, размещение — до 30 июня 2019 года.

По ссылке вы найдете подробную информацию об актуальных скидках и акциях TUT.BY.

Чтобы узнать больше:
— звоните: +375 (17) 239 57 01
— пишите: ads@tutby.com;
— или отправьте нам запрос прямо сейчас:

 
 
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TUT.BY подготовил несколько акций на медийную рекламу. Решите ваши бизнес-задачи с помощью инструментария портала и получите больше рекламных контактов, чем...
 
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