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Раздаем баннеры! У TUT.BY - новые акции на медийную рекламу
Источник материала: Tut.by
TUT.BY подготовил несколько акций на медийную рекламу. Решите ваши бизнес-задачи с помощью инструментария портала и
Баннеры пакета «десктоп + мобайл»
При покупке от 500 тысяч показов баннеров пакета «десктоп + мобайл» вы получите дополнительный объем размещения вашей рекламы:
Акционный объем размещения рассчитывается со скидкой 99,9%.
Крупноформатные баннеры в мобайл
При размещении имиджевых мобильных форматов баннеров — Fullscreen в приложении и 640*1000 в мобильной версии — вы получите еще 15% размещения вашей рекламы от купленного объема.
Дополнительных условий по объему заказа крупноформатных мобильных баннеров нет, действует только общий порог для размещения баннеров на TUT.BY — 150 тыс. показов и более.
Рекламные позиции Ребёнок.BY
На Ребёнок.BY действуют скидки от 30 до 40% почти на все медийные позиции портала.
Сроки оплаты акционных предложений TUT.BY и Ребёнок.BY — до 31 мая, размещение — до 30 июня 2019 года.
По ссылке вы найдете
Чтобы узнать больше:
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TUT.BY подготовил несколько акций на медийную рекламу. Решите ваши бизнес-задачи с помощью инструментария портала и получите больше рекламных контактов, чем...
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