Раздаем баннеры! У TUT.BY - новые акции на медийную рекламу

Источник материала: Tut.by

TUT.BY подготовил несколько акций на медийную рекламу. Решите ваши бизнес-задачи с помощью инструментария портала и получите больше рекламных контактов , чем планировали.

Баннеры пакета «десктоп + мобайл»

При покупке от 500 тысяч показов баннеров пакета «десктоп + мобайл» вы получите дополнительный объем размещения вашей рекламы:

— для заказа от 500 тыс. показов — еще 20% от купленного объема;

— для заказа от 1 млн показов — еще 25% от купленного объема.

Акционный объем размещения рассчитывается со скидкой 99,9%.





Крупноформатные баннеры в мобайл

При размещении имиджевых мобильных форматов баннеров — Fullscreen в приложении и 640*1000 в мобильной версии — вы получите еще 15% размещения вашей рекламы от купленного объема.

Дополнительных условий по объему заказа крупноформатных мобильных баннеров нет, действует только общий порог для размещения баннеров на TUT.BY — 150 тыс. показов и более.

Акционный объем размещения рассчитывается со скидкой 99,9%.





Рекламные позиции Ребёнок.BY

На Ребёнок.BY действуют скидки от 30 до 40% почти на все медийные позиции портала.

Под любые задачи продвижения можно подобрать рекламный инструмент: от брендирования, топ-новости и баннерного размещения до тизеров и рассылки. Даже на партнерские материалы (спецпроекты) на позициях Ребёнок.BY сейчас скидка 35%.

Сроки оплаты акционных предложений TUT.BY и Ребёнок.BY — до 31 мая, размещение — до 30 июня 2019 года.

По ссылке вы найдете подробную информацию об актуальных скидках и акциях TUT.BY.

Чтобы узнать больше:

— звоните: +375 (17) 239 57 01

— пишите: ads@tutby.com ;

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