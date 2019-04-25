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В Витебской области построят жилье для 1,1 тыс. многодетных семей
26.04.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«В очереди в Витебской области состоит 66,5 тыс. нуждающихся в улучшении жилищных условий. На начало апреля из них почти 3,1 тыс. многодетных семей. В этом году запланировано построить жилье для 1,1 тыс. семей», - сообщает
В Витебске строительство будет вестись в квартале №9 микрорайона Билево, по улицам Ленинградской и Смоленской, в районе улицы Труда и др.
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Об этом во время заседания облисполкома сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Александр Шидловский.
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