В Витебской области построят жилье для 1,1 тыс. многодетных семей

«В очереди в Витебской области состоит 66,5 тыс. нуждающихся в улучшении жилищных условий. На начало апреля из них почти 3,1 тыс. многодетных семей. В этом году запланировано построить жилье для 1,1 тыс. семей», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Александра Шидловского.

В Витебске строительство будет вестись в квартале №9 микрорайона Билево, по улицам Ленинградской и Смоленской, в районе улицы Труда и др.

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