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В Витебской области построят жилье для 1,1 тыс. многодетных семей

26.04.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебской области построят жилье для 1,1 тыс. многодетных семей
Фото из открытых источников

«В очереди в Витебской области состоит 66,5 тыс. нуждающихся в улучшении жилищных условий. На начало апреля из них почти 3,1 тыс. многодетных семей. В этом году запланировано построить жилье для 1,1 тыс. семей», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Александра Шидловского.

В Витебске строительство будет вестись в квартале №9 микрорайона Билево, по улицам Ленинградской и Смоленской, в районе улицы Труда и др. 

В Витебской области построят жилье для 1,1 тыс. многодетных семей
22 апреля в жилых домах Минска стали отключать отопление
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Об этом во время заседания облисполкома сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Александр Шидловский.
 
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