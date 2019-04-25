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Не только Эрмитаж. Топ-5 новых достопримечательностей Петербурга

26.04.2019 10:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не только Эрмитаж. Топ-5 новых достопримечательностей Петербурга
В Петербурге есть новые достопримечательности, которые стоит посетить. © / Надежда Плахова / АиФ

Санкт-Петербург всегда был главным туристическим городом России, в который хочется возвращаться вновь и вновь. Но что делать, если Дворцовая площадь и другие «открыточные места» уже исхожены вдоль и поперек? AIF.SPB.RU выбрал новые достопримечательности Северной столицы, которые стоит посетить туристам и горожанам.

Памятник дождю

Адрес: ул. 1-ая Красноармейская, д. 15, м.«Технологический институт 1».

В Петербурге сегодня гроза,
На ресницах застыла слеза,
Ты звонков моих больше не жди,
В Петербурге сегодня дожди.

Поет Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Действительно, Петербург – это, в первую очередь, дождь. Не зря Северная столица  входит в десятку самых пасмурных городов Европы. Дождю посвящены стихи, песни, картины. Неудивительно, что воздвигли и памятник. Он представляет собой перевернутый зонт, надвое рассеченный стеклом, по которому стекают потоки воды на мостовую. Вода, кстати, настоящая, так как это инсталляция – фонтан.

Увидеть новую достопримечательность можно в торговом центре «Измайловский Гостиный двор».

«Лахта-центр»

Адрес: Лахтинский пр., д.2, корп. 3

Самое высокое здание Европы – 462-метровой небоскреб «Лахта-центр» еще официально в эксплуатацию не сдан, но уже стал новым символом Северной столицы и одной из самых фотографируемых городских достопримечательностей для Инстаграм. Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы, которые планируют закончить к концу года. Гостям обещают смотровую площадку на высоте 360 метров и с углом обзора в 360 градусов, на которую доставят скоростные лифты, панорамный ресторан, планетарий со звездной экскурсией для туристов и амфитеатр на открытом воздухе. 

Не только Эрмитаж. Топ-5 новых достопримечательностей Петербурга
Лахта-центр Фото: Commons.wikimedia.org

Правда «Лахта-центр» стал и самой скандальной достопримечательностью. Градозащитники недовольны, что «кукурузина» портит исторические виды города и появляется на всех главных панорамах.

Корабль-музей «Полтава»

Адрес: пос. Лахта,ул. Береговая, д. 19, литера А.

На исторической верфи в натуральную величину был воссоздан 54-пушечный линейный корабль 4-го ранга «Полтава». Это точная реплика первого крупного корабля Балтийского флота, который  в 1712 году спроектировал и построил сам Петр I. На разработку чертежей и строительство копии ушло пять лет. Почти все материал для «Полтавы», например,  корабельный лес или канаты того же диаметра, что и в XVlll веке, были выполнены по спецзаказу.  «Полтава» была спущена на воду в мае 2018 года, но стала достопримечательностью Петербурга еще когда шло строительство. 

Не только Эрмитаж. Топ-5 новых достопримечательностей Петербурга
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Не только Эрмитаж. Топ-5 новых достопримечательностей Петербурга
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Во время экскурсии по кораблю, вы увидите, как жили матросы и офицеры 300 лет назад, научитесь разбираться в морских терминах и даже в оружии – ведь на палубе установлено три пушки.

«Новая Голландия»

Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2.

Далеко не все петербуржцы побывали в «Новой Голландии» после реконструкции. И зря. В конце прошлого года архитектурный комплекс острова был признан в Европе лучшим среди международных урбанистических проектов. В 2016-2017 гг. здесь были отреставрированы здания «Кузни», «Бутылки», Дом Коменданта, два моста и искусственный водоем, в который запустили розовых фламинго. И остров, впервые в своей истории, открыли для посетителей круглый год – зимой на месте газона появляется каток. Также здесь высадили липы, дубы, ивы, ели и разбили большой травяной сад, превратив «Новую Голландию» в «зеленые легкие» центра Петербурга. На острове проходят выставки, лекции, концерты, кинопоказы и театральные постановки на большинство из которых можно попасть бесплатно. Киоски отданы под проекты молодых рестораторов, поэтому здесь всегда можно вкусно поесть, в том числе и сидя на траве.

Не только Эрмитаж. Топ-5 новых достопримечательностей Петербурга
Новая Голландия одно из любимейших мест петербуржцев. Фото: АиФ-Петербург/ Вероника Такмовцева

Для детей открыта одна из самых необычных площадок – деревянный фрегат – прототип корабля «Петр и Павел», который был построен в амстердамской верфи.

Музей-макет «Петровская акватория»

Адрес: ул. Малая Морская, 4/1, 6 этаж

Здесь по материалам музейных архивов и гравюрам воссоздана жизнь Петербурга до середины XVIII века. Все объекты, в том числе утраченные, выглядят точно также, как и во времена Петра I и Екатерины Великой. Невский проспект, усадьбы, парки, дворцы и даже российский флот. Нажав кнопку, позволено произвести пушечные залпы с кораблей или, например, устроить пожар на палубе. На 500 м2 расположилось более 1000 зданий, 25 000 персонажей, 1000 транспортных средств, 100 кораблей и 20 тонн настоящей воды. При этом меняется не только день и ночь, но даже погода, которая и в XVIII веке петербуржцев не баловала.

Ольга Сальникова, "АиФ"-Петербург"

 
 
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