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Давай после майских? Пользователи Twitter иронизируют над желанием все откладывать

26.04.2019 10:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Давай уже после майских» — знакомая фраза? Вот и пользователи Twitter заметили, что уж очень мы как-то любим все откладывать и ждать праздников в ленивом безделии. Кстати, в этом году нам повезло: впереди целых пять выходных подряд! Конечно, при таком раскладе не хочется начинать большие дела. Лучше посмеяться над подборкой шуток на тему.

В общем-то, заметили универсальность отговорки еще в прошлом году. Но почему-то тогда это так не завирусилось, несмотря на постинг в популярном аккаунте.

Зато в этом году «давай после майских» звучит уже почти как матерная комбинация.

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