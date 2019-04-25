Давай после майских? Пользователи Twitter иронизируют над желанием все откладывать

Источник материала: Tut.by

«Давай уже после майских» — знакомая фраза? Вот и пользователи Twitter заметили, что уж очень мы как-то любим все откладывать и ждать праздников в ленивом безделии. Кстати, в этом году нам повезло: впереди целых пять выходных подряд! Конечно, при таком раскладе не хочется начинать большие дела. Лучше посмеяться над подборкой шуток на тему.

В общем-то, заметили универсальность отговорки еще в прошлом году. Но почему-то тогда это так не завирусилось, несмотря на постинг в популярном аккаунте.

Давай уже после майских — Цитаты простых людей (@citati_prosto) April 27, 2018

Зато в этом году «давай после майских» звучит уже почти как матерная комбинация.