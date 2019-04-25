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Ассоциация европейских клубов уведомила своих членов о намерении реформировать ЛЧ после 2024 года

26.04.2019 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли направила письмо всем своим членам касательно Лиги чемпионов, сообщает Sports.ru со ссылкой на твиттер журналиста Мартина Циглера.

В нем ЕСА подтверждает свои намерения лоббировать расширение роли Лиги чемпионов после 2024 года.

Так, предполагается, что вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран будет введена европейская система пирамиды футбола — с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов.

Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов могут передвинуть на выходные, а игры чемпионатов — на середину недели.

 
 
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Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли направила письмо всем своим членам касательно Лиги чемпионов.
 
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