Ассоциация европейских клубов уведомила своих членов о намерении реформировать ЛЧ после 2024 года

Источник материала: Tut.by

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли направила письмо всем своим членам касательно Лиги чемпионов, сообщает Sports.ru со ссылкой на твиттер журналиста Мартина Циглера.

В нем ЕСА подтверждает свои намерения лоббировать расширение роли Лиги чемпионов после 2024 года.

Так, предполагается, что вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран будет введена европейская система пирамиды футбола — с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов.

Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов могут передвинуть на выходные, а игры чемпионатов — на середину недели.