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Ассоциация европейских клубов уведомила своих членов о намерении реформировать ЛЧ после 2024 года
Источник материала: Tut.by
Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли направила письмо всем своим членам касательно Лиги чемпионов, сообщает
В нем ЕСА подтверждает свои намерения лоббировать расширение роли Лиги чемпионов после 2024 года.
Так, предполагается, что вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран будет введена европейская система пирамиды футбола — с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов.
Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов могут передвинуть на выходные, а игры чемпионатов — на середину недели.
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Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли направила письмо всем своим членам касательно Лиги чемпионов.
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