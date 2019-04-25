Семья Цоя хочет подать в суд на Mark Formelle

Источник материала: KYKY

Зимой беларуский бренд Mark Formelle выпустил коллекцию одежды с символикой Цоя и фразами из его песен. Компанию уличали в плагиате: мол, она не согласовала дизайн с правообладателями культового певца – его отцом и сыном. Mark Formelle отрицал свою вину и говорил, что авторские права не нарушил. Второй стороне это не понравилось: наследники Цоя намерены подавать на бренд в суд. Об этом сообщает TUT.by.





Интересы правообладателей представляет компания «Первое музыкальное издательство», партнер которой – организация «Глория Медиа» из Беларуси. Ее юристы подчеркивали, что проводили переговоры с Mark Formelle, но бренд внезапно перестал выходить на связь. Тогда они отправили ему претензию – в ней речь шла о денежной компенсации. В случае отказа ее выплачивать дело рассматривалось бы в суде.



В ответе Mark Formelle на претензию значилось, что компания не нарушила ничьих прав, потому что их бизнес никак не связан с музыкальным бизнесом. Однако юристы настаивали, что проблему с текстами песен, размещенных на одежде без разрешения, это не отменяет. «Сейчас мы собираем доказательства, документы для обращения в суд», – пояснила юрист «Первого музыкального издательства» Юлия Добренко.



Что говорит Mark Formelle



Руководители компании уверяют, что перед запуском линейки консультировались с юристами, и те нарушений не обнаружили. Поэтому своей позиции они не изменят – даже в суде. С их слов, во время поисков правообладателей им сказали, что одежда – не песня, лицензировать ее невозможно. «Впрочем, это интересный кейс для юристов, потому что нет прецедентов», – подытожил владелец бренда Андрей Сериков.

Фото обложки: instagram.com/markformelle .

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