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Для страны достаточно 0,1% лидеров, а для высокотехнологичной компании нужно все 100%

26.04.2019 10:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Для страны достаточно 0,1% лидеров, а для высокотехнологичной компании нужно все 100%
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Радислав Гандопас, эксперт по лидерству

«Для страны достаточно 0,1% лидеров, а для высокотехнологичной компании нужно все 100%»

- Шалом Шварц установил в ходе своих исследований, что для прогресса макросред (сообществ масштаба страны) необходимо 0,1% лидеров. Необходимо и достаточно. Но в группах, масштаба компании, я бы сказал, доля лидерского подхода должна проявляться у гораздо большего процента сотрудников. В компаниях небольших и высокотехнологичных, сервисных, креативных, так и всех 100 процентов.

 
 
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Сколько должно быть лидеров на квадратный метр и почему важно относиться к лидерству, как к лекарству, - эксперты по лидерству и общественные деятели поделились...
 
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