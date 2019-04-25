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Для страны достаточно 0,1% лидеров, а для высокотехнологичной компании нужно все 100%
Источник материала: Myfin
Радислав Гандопас, эксперт по лидерству
«Для страны достаточно 0,1% лидеров, а для высокотехнологичной компании нужно все 100%»
- Шалом Шварц установил в ходе своих исследований, что для прогресса макросред (сообществ масштаба страны) необходимо 0,1% лидеров. Необходимо и достаточно. Но в группах, масштаба компании, я бы сказал, доля лидерского подхода должна проявляться у гораздо большего процента сотрудников. В компаниях небольших и высокотехнологичных, сервисных, креативных, так и всех 100 процентов.
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