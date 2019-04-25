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Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

26.04.2019 10:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

"Можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", - сказал глава государства.

По его словам, исключить из зоны нужно те страны, которые отказываются принимать участие в распределении мигрантов, прибывающих в Европу. Он также раскритиковал государства-члены Шенгенской зоны, которые уделяют недостаточное внимание контролю за своими границами, пишет Интерфакс.

"Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы", - добавил Макрон.

Он отметил, что Франции необходимо "серьезно изменить миграционную политику": сделать ее более справедливой. При этом Макрон убежден в необходимости продолжать предоставлять убежище беженцам. Однако он призвал "бороться с теми, кто злоупотребляет" возможностью получения убежища.

 
 
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
 
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