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В Дмитровичах пустовавшая усадьба расцвела с новыми хозяевами

26.04.2019 10:43 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Эту усадьбу в Дмитровичах Юрий и Ирина Менько приобрели лет пять назад. До них она какое-то время пустовала, поэтому пришлось приложить немало стараний, чтобы имела нынешний вид. Более того: в прошлом году здесь была открыта агроэко туристическая усадьба «Под липами». На усадьбе и ухоженная пасека, которую Юрий перевез из-под Бреста. Говорит, пчелам здесь комфортно, даже вкус меда изменился к лучшему…

В Дмитровичах пустовавшая усадьба расцвела с новыми хозяевами
В Дмитровичах пустовавшая усадьба расцвела с новыми хозяевами
В Дмитровичах пустовавшая усадьба расцвела с новыми хозяевами
В Дмитровичах пустовавшая усадьба расцвела с новыми хозяевами
В Дмитровичах пустовавшая усадьба расцвела с новыми хозяевами
В Дмитровичах пустовавшая усадьба расцвела с новыми хозяевами
В Дмитровичах пустовавшая усадьба расцвела с новыми хозяевами
В Дмитровичах пустовавшая усадьба расцвела с новыми хозяевами

Галина НОВИК.

Фото Варвары ГРИБ.

 
Теги: Брест
 
 
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Эту усадьбу в Дмитровичах Юрий и Ирина Менько приобрели лет пять назад. До них она какое-то время пустовала, поэтому... Сообщение В Дмитровичах пустовавшая усадьба...
 
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