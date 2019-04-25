В Дмитровичах пустовавшая усадьба расцвела с новыми хозяевами

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Эту усадьбу в Дмитровичах Юрий и Ирина Менько приобрели лет пять назад. До них она какое-то время пустовала, поэтому пришлось приложить немало стараний, чтобы имела нынешний вид. Более того: в прошлом году здесь была открыта агроэко туристическая усадьба «Под липами». На усадьбе и ухоженная пасека, которую Юрий перевез из-под Бреста. Говорит, пчелам здесь комфортно, даже вкус меда изменился к лучшему…



















Галина НОВИК.

Фото Варвары ГРИБ.