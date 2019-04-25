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В Дмитровичах пустовавшая усадьба расцвела с новыми хозяевами
26.04.2019 10:43 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Эту усадьбу в Дмитровичах Юрий и Ирина Менько приобрели лет пять назад. До них она какое-то время пустовала, поэтому пришлось приложить немало стараний, чтобы имела нынешний вид. Более того: в прошлом году здесь была открыта агроэко туристическая усадьба «Под липами». На усадьбе и ухоженная пасека, которую Юрий перевез из-под Бреста. Говорит, пчелам здесь комфортно, даже вкус меда изменился к лучшему…
Галина НОВИК.
Фото Варвары ГРИБ.
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Эту усадьбу в Дмитровичах Юрий и Ирина Менько приобрели лет пять назад. До них она какое-то время пустовала, поэтому... Сообщение В Дмитровичах пустовавшая усадьба...
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