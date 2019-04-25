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Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново

26.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново

25 апреля в Беларуси впервые прошла общереспубликанская ярмарка вакансий. Во всех регионах страны она начала работу в одно и то же время. На Вороновщине в этот день рабочие места соискателям предлагали более двадцати предприятий и организаций района. Работа в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной и пожарной службах, в промышленности — всего 170 вакансий. 


Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново
Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново
Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново

Больше всего соискателей задерживалось на собеседовании у специалистов кадровых служб ТЦСОН, Вороновского филиала облпотребобщества, центральной районной больницы, центра культуры и народного творчества, колледжа. Как рассказала инспектор по кадрам РЦКиНТ Зофия Врублевская, в первую очередь обратившихся интересовали вопросы размера заработной платы, возможность работать по специальности и обязательно по месту жительства. При необходимости консультацию пришедшим оказывали присутствующие на мероприятии заместители председателя райисполкома Галина Шарко и Андрей Карпович, председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, начальник районного сектора областного управления ФСЗН Татьяна Кучинская, заместитель начальника инспекции — начальник управления по работе с плательщиками по Вороновскому району Лидской ИМНС Андрей Актунович, а также работники управления по труду, занятости и соцзащите. 


Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново
Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново
Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново

Ярмарку вакансий посетили более сорока человек. В их числе — участники проводимой Вороновским РОВД акции «Не упусти свой шанс», которым подыскивали работу в сельхозпредприятиях. Данный контингент граждан интересовала прежде всего возможность трудоустройства без профессионального образования. У других посетителей спросом пользовались вакансии бухгалтера, экономиста, программиста и юриста. Многие из них побывали у специалистов кадровых служб нескольких организаций, чтобы, взвесив все «за» и «против», сделать правильный выбор. Некоторые соискатели побеседовали с корреспондентом «ВГ».

Вероника Сухолет:

— В этом году я оканчиваю Новогрудский торгово-экономический колледж и получаю специальность бухгалтера. Распределяют в Слуцк. Но мне хочется работать в родном Вороново. Считаю, что молодому специалисту лучше жить с родителями — будет проще скопить начальный капитал. Думаю, сегодняшняя ярмарка вакансий поможет мне подыскать достойное место.

Франц Картанович:

— Уже десять лет тружусь в Минске, занимаюсь строительными работами. Постоянно в разъездах. С возрастом становится все труднее выдерживать разъездной характер работы. Сейчас я в отпуске и решил не упустить возможность найти работу рядом с домом. Профессия водителя меня вполне устроит.

Олег:

— Я пока нахожусь на перепутье, где трудоустраиваться — в Гродно или на малой родине. Уезжать не хочу. Как артисту, преподавателю, руководителю эстрадного коллектива по специальности мне предложили работать и в культуре, и в образовании. Нужно все обдумать. Не скрою, на мое решение повлияет размер заработной платы.    


Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново
Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново
Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново
Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново
Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново
Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново
Кто ищет, у того шансов больше. Ярмарка вакансий прошла в Вороново

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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25 апреля в Беларуси впервые прошла общереспубликанская ярмарка вакансий. Во всех регионах страны она начала работу в одно и то же время. На Вороновщине в этот день...
 
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