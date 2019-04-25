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Уникальная аудиозапись 1984 года — Матвей Зосимов из деревни Любиж
26.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Уникальную аудиозапись 1984 года прислал нам Сергей Банников в рубрику
Уроженец деревни Любиж Матвей Гаврилович Зосимов рассказывает о начале Великой Отечественной войны и годах своей службы. Послушайте живой голос из прошого.
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Уникальную аудиозапись 1984 года прислал нам Сергей Банников в рубрику «Беларусь помнит». Уроженец деревни Любиж Матвей Гаврилович Зосимов рассказывает о начале...
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