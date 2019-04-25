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Райисполком запретил посещение лесов

26.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В связи со сложившейся напряженной пожароопасной обстановкой в лесах и на торфяниках Горецкий райисполком принял решение о запрете посещения лесов населением.

В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории лесного фонда организован усиленный режим охраны лесов от пожаров, закрыты шлагбаумы на въезд в лес.

На основании вышеизложенного просим граждан воздержатся от посещения лесов и не в коем случае не разводить костры, оставлять непотушенные источники горения.

Запрет на посещение лесов действует до особого распоряжения.

При обнаружении лесного пожара или угрозе его возникновения своевременно сообщите в лесхоз по тел. (802233)5-44-63, 5-40-45, 7-22-55 или ближайшие лесничества.

 

Райисполком запретил посещение лесов
Фото носит иллюстративный характер.

 

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин.

Разжигание костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.


 
 
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  В связи со сложившейся напряженной пожароопасной обстановкой в лесах и на торфяниках Горецкий райисполком принял решение о запрете посещения лесов населением....
 
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