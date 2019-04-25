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Райисполком запретил посещение лесов
26.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В связи со сложившейся напряженной пожароопасной обстановкой в лесах и на торфяниках Горецкий райисполком принял решение о запрете посещения лесов населением.
В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории лесного фонда организован усиленный режим охраны лесов от пожаров, закрыты шлагбаумы на въезд в лес.
На основании вышеизложенного просим граждан воздержатся от посещения лесов и не в коем случае не разводить костры, оставлять непотушенные источники горения.
Запрет на посещение лесов действует до особого распоряжения.
При обнаружении лесного пожара или угрозе его возникновения своевременно сообщите в лесхоз по тел. (802233)5-44-63, 5-40-45, 7-22-55 или ближайшие лесничества.
Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин.
Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин.
Разжигание костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.
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В связи со сложившейся напряженной пожароопасной обстановкой в лесах и на торфяниках Горецкий райисполком принял решение о запрете посещения лесов населением....
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