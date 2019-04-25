В Гомельском районе пьяный мужчина угнал машину из автомастерской

Источник материала: Tut.by

В Гомеле сотрудники ГАИ задержали пьяного мужчину на чужом автомобиле, который он угнал из автомастерской. Подробности сообщили в ГАИ региона.





Ночью 24 апреля сотрудники ГАИ остановили на улице Ильича в Гомеле ВАЗ. Находящийся за рулем авто водитель был пьян. Документы на автомобиль и водительское удостоверение он предъявить не смог. Позже выяснилось, что авто не его. Мужчина взял его «покататься» из автомастерской, расположенной в поселке Большевик Гомельского района. Хозяин машины об угоне узнал уже от сотрудников ГАИ.

В отношении водителя госавтоинспекторы составили два административных протокола. Кроме этого, Гомельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Угон, совершенный повторно».