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В Гомельском районе пьяный мужчина угнал машину из автомастерской

26.04.2019 12:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле сотрудники ГАИ задержали пьяного мужчину на чужом автомобиле, который он угнал из автомастерской. Подробности сообщили в ГАИ региона.


Ночью 24 апреля сотрудники ГАИ остановили на улице Ильича в Гомеле ВАЗ. Находящийся за рулем авто водитель был пьян. Документы на автомобиль и водительское удостоверение он предъявить не смог. Позже выяснилось, что авто не его. Мужчина взял его «покататься» из автомастерской, расположенной в поселке Большевик Гомельского района. Хозяин машины об угоне узнал уже от сотрудников ГАИ.

В отношении водителя госавтоинспекторы составили два административных протокола. Кроме этого, Гомельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Угон, совершенный повторно».

 
Теги: Гомель
 
 
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Хозяин машины об угоне узнал уже от сотрудников ГАИ.
 
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