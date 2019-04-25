Принято решение о пожарной безопасности

Запрет на посещения лесов и торфяников, а также ответственность за нарушение
На основании подпункта 2.9 пункта 2 статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь, пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. №70 с целью предотвращения пожаров в лесах и торфяниках председателем Несвижского районного исполнительного комитета было подписано решение №582 от 25 апреля 2019 года «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах и торфяных массивах», согласно которому:
- Городейский и Несвижский опытно-производственное лесничества, сельскохозяйственные организации района переводятся в режим повышенной готовности к принятию мер по ликвидации очагов возгораний и пожаров.
- Руководители организаций района принимают меры:
2.1. по незамедлительной установке (обновлению) шлагбаумов, щитов с предупреждающими надписями на въездах в леса и на торфяники;
2.2. по организации дежурства ответственных лиц на объектах в период высокой пожарной опасности;
2.3. по организации работы по устройству минерализованных полос на торфяных массивах, вокруг населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей, вдоль железнодорожных и автомобильных дорог.
- Запрещается на территории Несвижского района с 25 апреля 2019 г. на период установления 4-го и 5-го класса пожарной опасности посещение населением лесов и торфяников, в том числе на автотранспорте.
- Для борьбы с пожарами задействуется в полном объеме «План привлечения сил и средств на тушение лесных и торфяных пожаров в Несвижском районе». Ответственность за своевременное принятие мер по ликвидации пожаров возлагается на ответственных землепользователей.
- Несвижская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, отдел внутренних дел райисполкома, Несвижский РОЧС, Городейский и Несвижский производственно-опытные лесничества, Городейский поселковый и сельский исполнительный комитет:
5.1. организовывают регулярное проведение совместных рейдов по контролю за состоянием пожарной безопасности, особое внимание обращается на выходные и праздничные дни;
5.2. принимают неотложные меры по недопущению разведения костров, сжигания мусора и бытовых отходов в частных подворьях и на территории населенных пунктов;
5.3. организовывают широкую разъяснительную работу среди населения, в трудовых коллективах по вопросам предупреждения пожаров, недопустимости разведения костров в лесах и на торфяниках.
Справочно:
ст.15.58 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:
разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса,
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин;
ст.23.56: Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:
ч.1. Нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации,
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо — предупреждение или наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин.
ч.2. Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее возникновение пожара, влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.
Несвижский РОЧС.