Пройдут «прямые телефонные линии» и прием граждан

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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27 апреля, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» по тел. 8-017-500-41-60 проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Сергей Петрович НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

В субботу, 27 апреля, с 9.00 до 12.00, по тел. 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Михаилом Викентьевичем АФАНАСИКОМ.

30 апреля председатель Несвижского районного совета депутатов Валерий Михайлович ЛАЗЮК проведет прием жителей Городейского сельского Совета депутатов: в д. Большая Лысица, в здании сельского клуба, с 12.00 до 13.00; в аг. Ударный, в административном здании ГП «Экспериментальная база «Свекловичная», с 13.15 до 14.15.

Справки по тел.: 5-10-92, 5-72-38.