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В деревне Калита Слуцкого района в ДТП погиб велосипедист
26.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В пределах населённого пункта Калита Слуцкого района, на автодороге Р43 РФ-Кричев-Ивацевичи, водитель большегруза Scania совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста.
ДТП случилось сегодня около 7:40, от полученных травм велосипедист погиб на месте.
Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.
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В пределах населённого пункта Калита Слуцкого района, на автодороге Р43 РФ-Кричев-Ивацевичи, водитель большегруза Scania совершил наезд на двигавшегося в попутном...
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