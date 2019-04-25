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В деревне Калита Слуцкого района в ДТП погиб велосипедист

26.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В деревне Калита Слуцкого района в ДТП погиб велосипедист

В пределах населённого пункта Калита Слуцкого района, на автодороге Р43 РФ-Кричев-Ивацевичи, водитель большегруза Scania совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста.

ДТП случилось сегодня около 7:40, от полученных травм велосипедист погиб на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.

В деревне Калита Слуцкого района в ДТП погиб велосипедист

В деревне Калита Слуцкого района в ДТП погиб велосипедист


Slutsk-Gorod.by
Фото: ОГАИ Слуцкого РОВД

 
 
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В пределах населённого пункта Калита Слуцкого района, на автодороге Р43 РФ-Кричев-Ивацевичи, водитель большегруза Scania совершил наезд на двигавшегося в попутном...
 
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