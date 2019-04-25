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Школьники г. Солигорска в очередной раз стали победителями по трассовому моделизму

26.04.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 апреля 2019 16:16 1689

Школьники г. Солигорска в очередной раз стали победителями по трассовому моделизму

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЛЫН.BY.

За победу в соревнованиях боролись команды Витебской, Гродненской, Гомельской, Минской, Могилевской областей и столицы.

Школьники г. Солигорска в очередной раз стали победителями по трассовому моделизму

Соревнования по трассовому моделизму принимал Центр технического творчества детей и молодежи Солигорского района. Они проходили в рамках XVII республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта «ТехноСпорт».

За команду области выступали учащиеся Центра технического творчества детей и молодежи Солигорского района, которые занимаются в объединении по интересам «Трассовый автомоделизм». С соперниками они состязались в шести классах моделей и заняли первые места во всех дисциплинах.

Таким образом, в командном зачете юные спортсмены Минской области в тринадцатый раз стали победителями республиканских соревнований. Их наградили кубками, медалями и дипломами Министерства образования.

Второе место заняла команда Гродненской, а третье — Могилевской области.

Школьники г. Солигорска в очередной раз стали победителями по трассовому моделизму
Школьники г. Солигорска в очередной раз стали победителями по трассовому моделизму

Что касается личного зачета, то Вячеслав Федорович лучшим становился сразу в двух классах моделей — G-12 (модель-копия современных спортивных автомобилей с закрытым кузовом, которые участвуют в чемпионатах по шоссейно-кольцевым гонкам) и G-33 (модель свободной конструкции).

Александр Санкевич также завоевал две награды. Он занял первое место в классе моделей Р-32 (модель-копия гоночного автомобиля с закрытыми колесами 1:32 и закрытой кабиной) и третье в классе моделей G-12.

Иван Данилевич одержал победу в классе моделей J-24 (модель свободной конструкции на шасси из стеклотекстолита с кузовом из ПВХ), а Никита Гиль — в классе моделей F-1/24 (модель-копия гоночного автомобиля с открытыми колесами, масштаб 1:24).

В еще одной дисциплине — классе моделей TR (внемасштабная модель грузовика) — на высшую ступень поднялся Владислав Филитаров.

Школьники г. Солигорска в очередной раз стали победителями по трассовому моделизму

— Соревнования проходили в помещении со специально оборудованной трассой. Ребятам предстояло управлять моделями размером с ладонь, которые в среднем развивают скорость около 35 км/ч, — отметил педагог дополнительного образования Центра технического творчества детей и молодежи Солигорского района Александр Скалабан.

— В каждом из классов победу одерживал тот участник, чья модель за определенное время проезжала наибольшее число кругов. Что касается моих подопечных, то им от 14 до 18 лет. Пришли они в объединение по интересам «Трассовый автомоделизм» в 5-6 классе. Сейчас занимаются по четыре раза в неделю, имеют спортивные разряды. Да и дома они немало времени посвящают своему увлечению, вкладывают определенные финансовые средства в свои модели.

ИСТОЧНИК: сайт МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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18 апреля 2019 16:16 1689 Школьники г. Солигорска в очередной раз стали...
 
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